2020-03-28T13:03:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодарском крае: в регионе зарегистрировали еще 8 случаев заражения COVID-19

Граждане приехали из стран с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Стали известны подробности о восьми новых заболевших коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае. Эти случаи подтверждены и отнесены к завезенным.

- Люди заразились после посещения стран с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Пациентов сразу же изолировали. Их поместили в больницы региона. Сейчас состояние граждан удовлетворительное. Пятеро находятся в медучреждениях Краснодара, трое – в Сочи.

Они вернулись из Франции, Испании, США, Ирана, Германии, Чехии, Англии. Заболевшим от 22 до 71 года. Это пятеро мужчин и три женщины. Один заразившийся – гражданин Армении, еще один – из Азербайджана.

Также всех людей, которые контактировали с пациентами, оперативно выявили. Они находятся под медицинским наблюдением.

Теперь в больницах края лечение от коронавируса проходят 16 человек. С подозрением на новый вирус госпитализировано 328 человек. Из них 138 - в стационаре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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