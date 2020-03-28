2020-03-28T10:04:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 28 марта 2020 года: в больницы с подозрением на COVID-19 госпитализировано 328 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае на утро 28 марта 2020 года
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодарском крае на утро 28 марта проведено 7105 лабораторных исследований на коронавирус. Было всего выявлено 9 случаев заражения. Восемь пациентов проходят лечение в больницах края.

- С подозрением на COVID-19 госпитализировано 328 человек. Из них 138 человек остаются в стационаре, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Под наблюдением медиков дома находятся 3965 человек.

АЛЛО!

В Краснодарском крае действуют горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

- Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю: 8-918-677-49-89;

- Министерство здравоохранения Краснодарского края: 8-800-200-03-66.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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