Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 28 марта 2020 года: в больницы с подозрением на COVID-19 госпитализировано 328 человек
В Краснодарском крае на утро 28 марта проведено 7105 лабораторных исследований на коронавирус. Было всего выявлено 9 случаев заражения. Восемь пациентов проходят лечение в больницах края.
- С подозрением на COVID-19 госпитализировано 328 человек. Из них 138 человек остаются в стационаре, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Под наблюдением медиков дома находятся 3965 человек.
АЛЛО!
В Краснодарском крае действуют горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
- Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю: 8-918-677-49-89;
- Министерство здравоохранения Краснодарского края: 8-800-200-03-66.
ТАКЖЕ
Городские парки Краснодара закрыты для посещения с 28 марта по 5 апреля
Такие меры приняты, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции (читать далее)
Торговые центры в Краснодарском крае прекратят работу с 28 марта
Ограничения продлятся как минимум до 5 апреля (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»