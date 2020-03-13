Коронавирус в Краснодарском крае: восемь наивных вопросов Роспотребнадзору

Первый заболевший. Как Кубань встречает коронавирус? 00:00 00:00

Сколько человек заражены коронавирусом в Краснодарском крае?

На сегодняшний день 13 марта известен один подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Это мужчина из Приморско-Ахтарского района, ему больше 60 лет. 1 марта он прилетел в Москву из Италии, в аэропорту он благополучно прошел санитарно-карантинный контроль. По данным регионального управления Роспотребнадзора он приехал на Кубань из Москвы на личном авто, а затем не покидал пределы небольшого населенного пункта.

Какие у него симптомы?

Как сообщила замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Гречаная, к мужчине пришли врачи, так как знали, что он недавно приехал из Италии. У него было небольшое покраснение горла и температура 36,7. Пациент рассказал, что в день, когда он попал домой, у него незначительно поднялась температура, однако он связал это с утомлением после путешествия. У него взяли анализы и оставили на домашнем карантине, медики наблюдали его каждый день. Когда пришло подтверждение диагноза – его доставили в специальный бокс инфекционной больницы в Краснодаре. Утром 13 марта его состояние оценивается стабильным, легкой степени тяжести.

С кем он успел пообщаться? Что с ними?

В круг общения зараженного мужчины в эти дни входили менее 20 человек, все на территории населенного пункта в Приморско-Ахтарском районе. Почти все они находятся на домашнем карантине под наблюдением, еще один человек – член семьи зараженного также доставлен в бокс инфекционной больницы. На данный момент он полностью здоров, однако медики следят за его состоянием. На сегодняшний день наличие коронавируса у них не подтверждено.

Кого еще обследуют на коронавирус?

Последние недели в Краснодарском крае проверяют всех, кто недавно вернулся из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу. Обследовано 1657 туристов, у всех взяты анализы, 1400 из них уже ушли с больничных, диагноз не подтвердился, с них сняли все ограничения. По-прежнему находятся под наблюдением около 250 человек, в стационаре двое, но их количество может меняться. Под контроль взяли всех, кто недавно прибыл из Италии.

Также осуществляется лабораторное наблюдение всех больных внебольничной пневмонией. Всего за три недели проведено около трех тысяч обследований, работа проводится ежедневно, включая праздники и выходные, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Что делать, если я недавно вернулся из-за границы и хочу обследоваться на коронавирус?

Жители и гости края, которые знают, что вернулись из любой неблагополучной страны, но не имеют никаких симптомов болезни, могут обратиться в любую поликлинику, где у них возьмут два смыва – носоглостки и ротовой полости. Лабораторные исследования проводятся в Краснодаре, а также сегодня откроется дополнительная лаборатория в Сочи. Все обследования проводятся на безвозмездной основе.

Есть вероятность, что к вам домой придут раньше. Вернувшимся из неблагополучных стран, даже здоровым, медики выдают предписание и больничный на две недели, которые, скорее всего, нужно провести дома. Если дома изоляция невозможна, то предстоит отправиться в стационар.

Предстоит сдать два анализа – в первый день и на 10-й день после возвращения. Через две недели карантин снимается. Сведения о прибывших передают ежедневно.

Какие меры защиты от коронавируса предпринимаются в общественных местах?

Роспотребнадзор дал рекомендации вузам, школам, предприятиям общепита, торговым центрам. Для каждой отрасли профилактические мероприятия специфичны. В крупных ТЦ, например, рекомендовано ввести дезинфекцию с использованием препаратов, не содержащих хлора. В сфере обслуживания также запрещен допуск людей с температурой. Во всех поликлиниках также проверяют температуру.

Может, стоит отменить массовые мероприятия?

Вопрос об отмене массовых мероприятий рассматривается в краевом оперативном штабе. На утро 13 марта в управлении Роспотребнадзора не видят оснований для введения особых ограничений для Приморско-Ахтарского района.

Как край готовится к возможной вспышке коронавирусной инфекции?

В Краснодаре на базе инфекционной больницы развернут специализированный госпиталь именно для больных с подозрением на коронавирусную инфекцию. Нахождение в изоляции таких пациентов предусматривает специальный режим – отдельный вход, специальная экипировка. Все это подготовлено уже несколько недель назад.

Аналогичные боксы подготовлены также во всех городах краевого подчинения. Каждый врач знает, куда везти такого больного, заверяют в управлении Роспотребнадзора. На сегодня во всех больницах края подготовлено около семи тысяч коек, с учетом перепрофилирования. Расчет сделан по критериям ВОЗ, рассчитанных на пандемию гриппа – до 200 тысяч зараженных в регионе.

Для провизорной госпитализации и медицинского наблюдения готовы еще порядка 10 тысяч мест различного профиля в домах отдыха и пансионатах в разных муниципалитетах на случай неблагоприятного развития ситуации.

ВАЖНО!

Что нужно знать о коронавирусе

Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае в городе Ухань, провинции Хубэй. Тогда эксперты сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Китайским ученым удалось определить источник заражения. Предположительно, им являлся рынок морепродуктов в городе Ухань (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В минздраве Кубани подтвердили первый случай заражения коронавирусом

В Краснодарском крае выявили первого заболевшего коронавирусом. Это 52-летний житель Приморско-Ахтарска, он вернулся из итальянской Вероны, почувствовал себя плохо и 5 марта обратился в больницу (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

За сутки в России выявили еще 6 пациентов с коронавирусом

За последние сутки число россиян, у которых обнаружена коронавирусная инфекция, увеличилось на шесть человек. Как сообщает Роспотребнадзор, четверо из них - москвичи. Двое других, соответственно, находятся под наблюдением врачей в Калининградской области и Краснодарском крае (подробности)