2020-03-28T09:05:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Школы Краснодарского края готовятся к переходу на дистанционное обучение

Педагоги уже изучают различные вебинары
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Министр образования Краснодарского края Елена Воробьева отметила, что школы края перейдут на дистанционное обучение после завершения нерабочей недели.

Образовательные учреждения региона прорабатывают вопрос организации электронного обучения с применением дистанционных технологий. Для этого изучается доступность Интернета для учеников, проходит апробация технических средств в школах, составляется расписание онлайн-уроков.

- Педагоги также проходят вебинары по использованию дистанционных образовательных технологий, - добавили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На официальном сайте минобразования края для детей и родителей появился специальный раздел, в котором собраны электронные ресурсы и платформы для подготовки к государственной итоговой аттестации. А также размещены списки литературы и художественных фильмов, рекомендованных для школьников.

По вопросам дистанционной формы обучения действует горячая линия: +7 (961) 581-90-68.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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