В Краснодарском крае зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом

28 Март 2020 2020-03-28T12:34:26+03:00

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В России за последние сутки зафиксировано 228 новых случаев коронавируса в 26 регионах. В Москве произошел один летальный случай. Впервые диагнозы были поставлены в Адыгее, Костромской, Сахалинской и Смоленской областях. За сутки по России полностью выздоровели 4 человека.

- В Краснодарском крае восемь новых случаев, - сообщает оперативный штаб Москвы.

Всего в России зарегистрировано 1 264 случая коронавируса. За весь период выздоровело 49 человек.

Напомним, в Краснодаре управляющие компании проводят ежедневную обработку в подъездах. А в подъездах должны развесить памятки о профилактике распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU