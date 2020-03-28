В Краснодарском крае зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки зафиксировано 228 новых случаев коронавируса в 26 регионах. В Москве произошел один летальный случай. Впервые диагнозы были поставлены в Адыгее, Костромской, Сахалинской и Смоленской областях. За сутки по России полностью выздоровели 4 человека.
- В Краснодарском крае восемь новых случаев, - сообщает оперативный штаб Москвы.
Всего в России зарегистрировано 1 264 случая коронавируса. За весь период выздоровело 49 человек.
Напомним, в Краснодаре управляющие компании проводят ежедневную обработку в подъездах. А в подъездах должны развесить памятки о профилактике распространения коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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