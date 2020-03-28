Распространение коронавируса в Краснодаре: управляющие компании проводят ежедневную обработку в подъездах
Всем управляющим компаниям краевой столицы 18 марта направили информационные материалы. В них сообщается о профилактике распространения коронавирусной инфекции. Эта информация должна была сразу же появиться на досках объявлений многоэтажек.
- В Краснодаре сейчас более 230 управляющих компаний, а также около 750 ТСЖ и ЖСК. Именно они, в соответствии с правилами и нормами эксплуатации жилищного фонда, отвечают за содержание домов, - сказал заместитель главы Краснодара Александр Нарижный.
Если информация о профилактике до сих пор не размещена или обработку в подъездах не проводят, жителей просят сообщать об этом в свою УК или в городское управление по жилищным вопросам по телефону: 8 (861) 218-92-70 в будни с 09:00 до 18:00.
Всю актуальную информацию по вопросам, связанным с коронавирусом, можно также узнать по телефонам горячей линии:
- Министерство здравоохранения Кубани - 8 (800) 200 03 66;
- Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю - 8 (918) 677 49 89 в будни с 9.00 до 18.00;
- Роспотребнадзор РФ (круглосуточно) - 8 (800) 555 49 43.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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