Распространение коронавируса в Краснодаре: управляющие компании проводят ежедневную обработку в подъездах

28 Март 2020 2020-03-28T12:11:40+03:00

А в подъездах должны развесить памятки о профилактике распространения коронавирусной инфекции

Изменить размер текста: A A

Всем управляющим компаниям краевой столицы 18 марта направили информационные материалы. В них сообщается о профилактике распространения коронавирусной инфекции. Эта информация должна была сразу же появиться на досках объявлений многоэтажек.

- В Краснодаре сейчас более 230 управляющих компаний, а также около 750 ТСЖ и ЖСК. Именно они, в соответствии с правилами и нормами эксплуатации жилищного фонда, отвечают за содержание домов, - сказал заместитель главы Краснодара Александр Нарижный.

Если информация о профилактике до сих пор не размещена или обработку в подъездах не проводят, жителей просят сообщать об этом в свою УК или в городское управление по жилищным вопросам по телефону: 8 (861) 218-92-70 в будни с 09:00 до 18:00.

Всю актуальную информацию по вопросам, связанным с коронавирусом, можно также узнать по телефонам горячей линии:

- Министерство здравоохранения Кубани - 8 (800) 200 03 66;

- Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю - 8 (918) 677 49 89 в будни с 9.00 до 18.00;

- Роспотребнадзор РФ (круглосуточно) - 8 (800) 555 49 43.

ТАКЖЕ

Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 28 марта 2020 года: в больницы с подозрением на COVID-19 госпитализировано 328 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае на утро 28 марта 2020 года (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU