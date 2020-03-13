Появились подробности о заболевшем коронавирусом жителе Кубани

13 Март 2020 2020-03-13T11:44:05+03:00

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О том, что у жителя Кубани выявили заболевание, стало известно вечером 12 марта. Информацию об этом подтвердили в региональном минздраве.

Инфицированный коронавирусом житель Краснодарского края старше 60 лет. Он проживает не в самом городе, а в Приморско-Ахтарском районе.

Мужчина прилетел 5 марта из итальянской Вероны. Житель Кубани прошел санитарно-карантинный контроль в Москве, никаких симптомов у него на тот момент не было. После чего он на личном автомобиле добирался до своего дома. В первый день его температурило, но он расценил это как легкую усталость после путешествия.

После состояние ухудшалось, покраснело горло. Местный житель обратился к медикам. До времени получения результатов обследования, он находился дома, за его состоянием ежедневно следили врачи. После его поместили в инфекционный бокс.

- Сегодня на 9 часов утра, у него температура 36,7, он получает лечение, - об этом сообщила Гречаная Татьяна, замруководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

- Фельдшеры, семья, с кем он общался – круг контактов больного ограничен, менее 20 человек. Угрозы распространения этого очага коронавируса, мы не видим. На сегодня результатов подтверждающих опасения нет, обследования будут проведены еще на 10 день, - добавила Гречаная Татьяна.

ИСТОЧНИК KP.RU