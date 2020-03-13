2020-03-13T11:44:05+03:00
Здоровье

Появились подробности о заболевшем коронавирусом жителе Кубани

Это мужчина старше 60 лет, проживающий в Приморско-Ахтарском районе
Артём ГНАТЕНКОАлександра ПОДУШКО
Поделиться:
Появились подробности о заболевшем коронавирусом жителе КубаниПоявились подробности о заболевшем коронавирусом жителе КубаниФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

О том, что у жителя Кубани выявили заболевание, стало известно вечером 12 марта. Информацию об этом подтвердили в региональном минздраве.

Инфицированный коронавирусом житель Краснодарского края старше 60 лет. Он проживает не в самом городе, а в Приморско-Ахтарском районе.

Мужчина прилетел 5 марта из итальянской Вероны. Житель Кубани прошел санитарно-карантинный контроль в Москве, никаких симптомов у него на тот момент не было. После чего он на личном автомобиле добирался до своего дома. В первый день его температурило, но он расценил это как легкую усталость после путешествия.

После состояние ухудшалось, покраснело горло. Местный житель обратился к медикам. До времени получения результатов обследования, он находился дома, за его состоянием ежедневно следили врачи. После его поместили в инфекционный бокс.

- Сегодня на 9 часов утра, у него температура 36,7, он получает лечение, - об этом сообщила Гречаная Татьяна, замруководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

- Фельдшеры, семья, с кем он общался – круг контактов больного ограничен, менее 20 человек. Угрозы распространения этого очага коронавируса, мы не видим. На сегодня результатов подтверждающих опасения нет, обследования будут проведены еще на 10 день, - добавила Гречаная Татьяна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Анапе построят школу на 1100 мест
Полиция в Сочи ликвидировала банду похитителей самокатов и велосипедов
В Усть-Лабинске женщина за рулем отечественной легковушки влетела в опору ЛЭП
На капремонт школ и детских садов Кубани в этом году направят более 900 миллионов рублей
В Сочи женщина упала с Мацестинского виадука и погибла
Более полутора тысяч туристов, вернувшихся в Краснодарский край, обследовали на коронавирус
Появились подробности о заболевшем коронавирусом жителе Кубани
В Лабинском районе мошенница обманула банк и получила 100 тысяч рублей
Муниципалитеты Кубани получат поддержку на отлов и содержание безнадзорных животных
Мэр Сочи дал 2,5 месяца на приведение в порядок безбарьерной среды в центре города
В Краснодаре из-за утреннего тумана задержали два рейса
В Абинске осудят закладчика наркотиков