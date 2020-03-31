Главврач краевой инфекционной больницы Сергей Зотов объяснил, почему вводят карантин в Краснодарском крае

В Краснодарском крае с 18:00 31 марта начнет действовать карантин. Основное правило, прописанное в документе: «выходить из дома можно только в исключительных случаях».

– Мы сейчас вступаем в активную фазу распространения вируса, главная цель которой - остановить его быстрое массовое движение, - сказал главный врач краевой инфекционной больницы Сергей Зотов. - Мы просим всех перейти на режим самоизоляции для того, чтобы сократить темпы распространения инфекции.

По словам врача, коронавирусом заболевают люди абсолютно всех возрастов, включая детей. Сергей Зотов призывает жителей края не заниматься самолечением, которое может привести к трагедии.

- Осложнения развиваются очень быстро, в течение нескольких часов, – говорит врач. - Основная мера профилактики – это отсутствие контактов с людьми. Ведь вы не знаете, где они были и с кем общались. Доверяйте только себе.

При этом главврач краевой инфекционной больницы отметил - все решения о карантине, самоизоляции, закрытии школ приняты на основе доказательной базы.

- То, что сейчас в Краснодарском крае относительно спокойная ситуация, – результат работы многих ведомств, - уверяет Сергей Зотов. - Есть разница, когда одновременно заболеют 10 человек или 10 тысяч? Ведь с такой нагрузкой никакое здравоохранение не справится.

По данным медика, сегодня во всем мире 80% пациентов болеют коронавирусом в легкой форме. Но 20% переносят заболевание тяжело. Большая часть из них - это пожилые люди.

- Главная ошибка нашего населения – приехать к бабушкам, дедушкам и помочь им, - говорит главный инфекционист края. - Если вы ходите на работу, контактируете с массой людей, то можете в инкубационном – бессимптомном – периоде занести родителям инфекцию. Не надо этого делать!

Лучше всего для них сделать все возможное для полной самоизоляции - купить лекарства, продукты, поговорить по видеосвязи.

Кстати, необходимые лекарства, если вдруг в них возникла потребность, можно заказывать с доставкой прямо на дом.

Напомним, на утро 31 марта новых случаев заболевания коронавирусом в Краснодарском крае не зафиксировано. Всего было проведено 9666 лабораторных исследований, у 17 человек инфекция подтвердилась.

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