2020-03-31T12:07:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Доставка бесплатных лекарств в Краснодарском крае в период самоизоляции: как оформить заказ и когда привезут домой

Рассказываем подробнее о том, сколько будет стоить доставка бесплатных лекарств в Краснодарском крае в период самоизоляции
Евгения СОРОКА
Поделиться:
Доставка бесплатных лекарств в Краснодаре в период самоизоляции.Доставка бесплатных лекарств в Краснодаре в период самоизоляции.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

C 31 марта 2020 года в Краснодарском крае ввели режим самоизоляции. Правда, стоит отметить, что жесткие меры коснулись только пожилых людей, а также жителей, у которых есть хронические заболевания. Им рекомендовали не выходить на улицу, поберечься. А необходимые лекарства, если вдруг в них возникла потребность, заказывать с доставкой прямо на дом. Рассказываем подробнее о том, сколько будет стоить доставка бесплатных лекарств в Краснодарском крае в период самоизоляции, как оформить заказ и когда его привезут домой.

Итак, если вам полагается льготное лекарство, то вам необходимо позвонить в регистратуру поликлиники по месту жительства и попросить необходимые препараты передать волонтерам, которые их заберут. Добровольцы помогут вам бесплатно их доставить, но для этого вам необходимо оставить заявку по телефонам горячей линии по оказанию помощи гражданам в связи с карантином: 8-918-431-02-78, 8-918-431-04-37. Волонтеры, к слову, работают по всему краю.

Волонтеры, одетые в маски и перчатки, сами сходят в аптеку за тех, кому больше 65 лет и тех, кто находится на домашнем карантине. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волонтеры, одетые в маски и перчатки, сами сходят в аптеку за тех, кому больше 65 лет и тех, кто находится на домашнем карантине.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Чтобы оставить заявку, необходимо сообщить свои паспортные данные, включая дату рождения, серию и номер паспорта, а также адрес регистрации и фактического проживания и контактный телефон, - советуют добровольцы. - Если пожилые люди живут вместе, зарегистрировать заявку можно сразу для обоих, также это могут сделать и их родственники.

Если же вам необходимо приобрести лекарства в аптеке, то можно обратиться по горячей для пожилых людей и маломобильных граждан: 8-800-200-74-37.

Кроме того, помочь смогут и по телефону: 8 (800) 200-34-11. Горячая линия работает круглосуточно.

- Как правило, заявка рассматривается 2-3 дня. Поэтому, если вам необходимо, например, купить еды или воды, то лучше заказать запас на неделю, - советуют в федеральном волонтерском корпусе.

По телефону можно сразу уточнить, когда произвести оплату – до или после покупки. С собой терминалы волонтеры, естественно, не носят. Но средства можно перечислить через мобильный банк, сделать это могут, например, родственники, или отдать наличными.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Режим самоизоляции в Краснодарском крае 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

C 31 марта 2020 года в Краснодарском крае вводится режим самоизоляции. Но, в отличие от Москвы и других регионов, жесткие меры коснутся только пожилых людей и жителей, у которых есть определенные заболевания (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«40 злостных нарушителей»: на Кубани не все вернувшиеся из заграницы соблюдают режим изоляции и сидят дома

Все, кто вернулся из-за рубежа, должны находиться в изоляции в течение двух недель. Карантин ввели и по всей стране – до 5 апреля людей попросили выходить из дома только в случае крайней необходимости (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Как выглядят легкие человека, зараженного коронавирусом
Сочинцам рассказали, как вести себя на карантине
В Сочи уголовное дело возбудили против директрисы охранного агентства
Регистрация браков в Краснодаре во время карантина: какие правила будут действовать в ближайшее время
В Сочи задержан «горнолыжный» вор
В Белореченском районе мужчину осудят за сбыт поддельной 5-тысячной купюры
В Лабинском районе отремонтировали три памятника военной истории
В Краснодарском крае ожидаются первоапрельские заморозки
Контрабандисты пытались провезти через Новороссийск двигатели боевых вертолетов
На Кубани сборы для участников Всероссийской олимпиады пройдут дистанционно
О банковских операциях и порядке гашения кредитов
В Анапе задержали жительницу Ростовской области, которая несколько лет находилась в розыске
ВТБ в Краснодарском крае увеличил льготный кредитный портфель СМБ на треть
ВТБ не исключает сокращения числа дежурных офисов
В Усть-Лабинском районе парень на легковушке сбил 55-летнюю велосипедистку
"Несносный дед": В Сочи дедушка научил внучку пить и курить
В России создали высокоточный тест для выявления коронавируса
В Сочи дезинфицируют улицы и закрывают отели для туристов
На Кубани закрылись газетные киоски: «Комсомолку» можно купить в «Магните» у дома
В Сочи полицейские попались на взятке
Украли драгоценности и подожгли дом: на Кубани орудующая банда преступников может сесть за решетку на 8 лет
В Краснодаре обработали 850 километров дорог и тротуаров
На Кубани умер протоиерей Валентин Мерцев
На Кубани местный житель зарезал соседа
За пять лет на Кубани отремонтировано более 2,5 тысяч километров автодорог
Исследование: Сочи оказался одним из лидеров роста стоимости жилья в начале 2020 года
На Кубани осудят фальшивомонетчика
В Успенском районе у водителя иномарки нашли оружие и патроны
В Сочи на российско-абхазской границе задержали дебошира