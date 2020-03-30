«40 злостных нарушителей»: на Кубани не все вернувшиеся из заграницы соблюдают режим изоляции и сидят дома

Число зараженных коронавирусом в России близится к двум тысячам, а в мировом масштабе – почти миллион человек. На Кубань вирус тоже пробрался - в нашем регионе 14 граждан находятся на лечении. В Адыгее – четверо. Есть и хорошие новости – двоих заболевших в крае уже вылечили и выписали.

Все, кто вернулся из-за рубежа, должны находиться в изоляции в течение двух недель. Карантин ввели и по всей стране – до 5 апреля людей попросили выходить из дома только в случае крайней необходимости.

- Две недели сидеть дома должны те, кто вернулся из заграницы для того, чтобы специалисты могли вовремя выявить и принять меры, если вдруг человек окажется инфицированным, - говорит официальный представитель Роспотребнадзора в Краснодарском крае Ирина Воронкова. – Но у нас в регионе есть люди, которые нарушают режим самоизоляции. И таких 40 человек.

Люди выходят из квартир на улицу, а им это строго запрещено.

- Все кубанцы, контактировавшие с зараженными или находившиеся в неблагополучных странах, числятся у нас в списках. Их адреса, фамилии, все у нас есть, - продолжает Ирина Воронкова. – И за каждым мы тщательно следим.

За «побеги» из своих домов предусмотрены штрафы вплоть до уголовной ответственности. По прибытии в аэропорты жители Краснодарского края заполняют специальные анкеты, в которых все это указано.

- Так же всем выдается уведомление о том, что необходимо на 14 дней самоизолироваться в домашних условиях. Разумеется, не раз к нему придут проверяющие, возьмут анализы, померяют температуру, - рассказывает представитель ведомства. – Но как быть, если некоторые из них выходят, несмотря на запрет? Ведь они подвергают опасности всех окружающих, не думают о здоровье ни о своем, ни о чужом.

В отношении нарушителей Роспотребнадзор будет принимать строгие меры - обращаться к правоохранителям за повторное нарушение режима самоизоляции.

Всего же, по сообщению пресс-службы администрации Краснодарского края, на домашнем карантине под наблюдением врачей в настоящий момент находятся 2892 кубанца.

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