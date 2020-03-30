Вениамин Кондратьев: «Обеспечим деньгами и техникой муниципалитеты для дезинфекции улиц»
Губернатор Краснодарского края 30 марта провел оперативное совещание, на котором рассмотрел вопросы увеличения объемов производства в крае дезинфицирующих, а также антисептических средств.
- Мы обязаны сделать все, чтобы эта инфекция не распространялась по региону, - заявил Вениамин Кондратьев. – Все муниципальные образования должны в обязательном порядке провести обработку улиц.
Глава региона отметил, что если районам понадобится финансовая или техническая помощь, край ее окажет.
Напомним, к 10 апреля в крае планируют запустить линию про производству медицинских масок. За день производство будет выпускать около 70 тысяч.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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