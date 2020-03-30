В России число зараженных коронавирусом увеличилось на 302 человека

30 Март 2020 2020-03-30T14:17:44+03:00

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 30 марта 2020 года опубликовал новые данные

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В России выявили 302 новых пациентов с новой инфекцией. Такие данные 30 марта опубликовал Оперативный штаб. Общее число заболевших увеличилось до 1836 человек. Также известно о 9 погибших.

- Только за сутки в Москве диагноз подтвердился у 212 человек. Поэтому власти столицы и Московской области ужесточили ограничительные меры. Им запретили покидать дома без уважительной причины, - сообщает kp.ru.

На втором месте по числу новых случае заражения - Республика Коми - за сутки 15 человек.

Сегодня в Адыгее было подтверждено три новых случая. Количество зараженных коронавирусом в республике достигло четырех. С подозрением на коронавирус в инфекционной больнице находятся 7 человек.

Также глава Адыгеи обратился к жителям республики в начале нерабочей недели, объявленной до 5 апреля. Мурат Кумпилов призвал не относиться к выходным как к каникулам и использовать это время, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU