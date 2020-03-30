Количество зараженных коронавирусом в Адыгее на 30 марта 2020 года: подтверждено три новых случая
В Адыгее увеличилось количество зараженных коронавирусом. По данным оперативного штаба за последние сутки 30 марта подтвержденный диагноз получили три человека. Таким образом общее число заболевших достигло четырех.
С подозрением на коронавирус с в республиканской инфекционной больнице находятся 7 человек.
- По данным врачей, на текущий момент состояние пациентов с коронавирусной инфекцией стабильное и не вызывает опасений, болезнь протекает в легкой форме, - отмечают в региональном оперативном штабе.
При этом в Краснодарском крае новых случаев не зарегистрировано, двух человек выписали, на лечении находятся 14 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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