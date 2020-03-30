2020-03-30T11:35:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 30 марта 2020 года: выписан второй заболевший COVID-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае на утро 30 марта 2020 года
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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На 30 марта в крае проведено 8954 исследования на новый вирус, из них 17 оказались положительными. 14 пациентов проходят лечение на Кубани, одна женщина – в Москве. Два человека выздоровели. Их уже выписали домой.

- В больницы обратились 404 человека с подозрением на COVID-19, в том числе 75 детей. Лечение продолжают 173 человека, из них - 50 детей, - сообщили в министерстве здравоохранения края.

На домашнем карантине - 2892 кубанца. В обсерваторах размещены 42 человека – три в краевой столице и 39 в Сочи. Состояние у всех удовлетворительное.

АЛЛО!

В Краснодарском крае действует горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусом:

- Министерство здравоохранения Краснодарского края: 8-800-200-03-66.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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