Глава Адыгеи: «Покидайте свои квартиры только в случае острой необходимости!»
Глава Адыгеи обратился к жителям республики в начале нерабочей недели, объявленной до 5 апреля. Мурат Кумпилов призвал не относиться к выходным как к каникулам и использовать это время, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
- Оставайтесь дома и соблюдайте самоизоляцию, ограничьте выход на улицу, покидайте свои квартиры только в случае острой необходимости. Используйте выходные для общения с семьей, для домашних дел, выполнения того, что давно откладывали и на что раньше не хватало времени, - обратился Мурат Кумпилов.
По возможности предприятия должны перейти на удаленный режим работы, остальных призывают тщательно соблюдать все санитарные нормы.
За последние сутки в Адыгее зафиксировано три подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Еще семь человек находятся под подозрением.
ИСТОЧНИК KP.RU
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