Глава Адыгеи: «Покидайте свои квартиры только в случае острой необходимости!»

30 Март 2020 2020-03-30T12:44:06+03:00

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Глава Адыгеи обратился к жителям республики в начале нерабочей недели, объявленной до 5 апреля. Мурат Кумпилов призвал не относиться к выходным как к каникулам и использовать это время, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

- Оставайтесь дома и соблюдайте самоизоляцию, ограничьте выход на улицу, покидайте свои квартиры только в случае острой необходимости. Используйте выходные для общения с семьей, для домашних дел, выполнения того, что давно откладывали и на что раньше не хватало времени, - обратился Мурат Кумпилов.

По возможности предприятия должны перейти на удаленный режим работы, остальных призывают тщательно соблюдать все санитарные нормы.

За последние сутки в Адыгее зафиксировано три подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Еще семь человек находятся под подозрением.

ИСТОЧНИК KP.RU