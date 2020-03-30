В Анапе положили в больницу четырехлетнего малыша с подозрением на внебольничную пневмонию
30 марта стало известно о том, что шесть дней назад в одну из больниц Анапы был госпитализирован четырехлетний ребенок. После осмотра врачей был поставлен предварительный анализ – внебольничная двусторонняя пневмония.
- У малыша в обязательном порядке взяли анализ на коронавирус, - сообщили «КП»-Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.
Согласно отработанному алгоритму действий, точный анализ малышу поставят только после того, как медики возьмут у него три анализа. В настоящее время маленький анапчанин изолирован. Он находится в инфекционном боксе одной из городских больниц.
- Круг его контактов отрабатывается в установленном порядке, - пояснили в штабе.
Сейчас состояние ребенка удовлетворительное, лечение получает в полном объеме.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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