В Анапе положили в больницу четырехлетнего малыша с подозрением на внебольничную пневмонию

30 Март 2020 2020-03-30T12:58:23+03:00

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30 марта стало известно о том, что шесть дней назад в одну из больниц Анапы был госпитализирован четырехлетний ребенок. После осмотра врачей был поставлен предварительный анализ – внебольничная двусторонняя пневмония.

- У малыша в обязательном порядке взяли анализ на коронавирус, - сообщили «КП»-Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Согласно отработанному алгоритму действий, точный анализ малышу поставят только после того, как медики возьмут у него три анализа. В настоящее время маленький анапчанин изолирован. Он находится в инфекционном боксе одной из городских больниц.

- Круг его контактов отрабатывается в установленном порядке, - пояснили в штабе.

Сейчас состояние ребенка удовлетворительное, лечение получает в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU