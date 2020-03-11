В кубанской больнице мужчина скончался от внебольничной пневмонии
Несколько дней назад в ОМВД по Белоглинскому району дежурная медсестра местной ЦРБ сообщила о том, что в больнице умер 77-летний пенсионер, местный житель Иван Ф.
- Причиной смерти послужила внебольничная пневмония, которой умерший пациент заразился еще до поступления в медицинское учреждение, - сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.
Напомним, ранее «КП»-Кубань» сообщала, что в Белоглинском районе 13-летний подросток случайно прострелил себе правую ногу пневматической винтовкой. С травмой его доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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