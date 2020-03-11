2020-03-11T18:48:44+03:00
Происшествия

В кубанской больнице мужчина скончался от внебольничной пневмонии

Воспалением легких 77-летний пенсионер заразился еще до госпитализации
Виталий КАРНАУХ
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Причиной смерти послужила внебольничная пневмония.Причиной смерти послужила внебольничная пневмония.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Несколько дней назад в ОМВД по Белоглинскому району дежурная медсестра местной ЦРБ сообщила о том, что в больнице умер 77-летний пенсионер, местный житель Иван Ф.

- Причиной смерти послужила внебольничная пневмония, которой умерший пациент заразился еще до поступления в медицинское учреждение, - сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

Напомним, ранее «КП»-Кубань» сообщала, что в Белоглинском районе 13-летний подросток случайно прострелил себе правую ногу пневматической винтовкой. С травмой его доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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