Режим самоизоляции в Краснодарском крае 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Рекомендации по соблюдению домашнего режима из-за коронавируса в Краснодарском крае не все восприняли всерьез. Большинство людей на объявленную нерабочей неделю запланировали прогулки и поездки на побережье и в горы. C 31 марта 2020 года в Краснодарском крае вводится режим самоизоляции. Но, в отличие от Москвы и других регионов, жесткие меры коснутся только пожилых людей и жителей, у которых есть определенные заболевания. «КП» - Кубань» узнала, что означает режим самоизоляции в Краснодарском крае 2020, как будет действовать и сколько продлится.

Кто должен находиться в режиме самоизоляции?

С 31 марта в Краснодарском крае вводится обязательный домашний карантин для жителей, которым больше 65 лет. Ограничения коснутся и тех, у кого есть хронические недуги: заболевания эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы (хронические болезни почек 3 - 5 стадии); трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования.

Именно они должны выходить на улицу исключительно с конкретной и жизненно важной целью. Например, до ближайшего продуктового, в аптеку, банк, салон связи или на прогулку с домашним животным (не дальше 100 метров от дома).

Также по-прежнему должны соблюдать режим двухнедельной изоляции и те, кто вернулся из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Домашний карантин распространяется и на граждан, которые проживают с лицами, прибывшими из-за границы.

Кроме того, с 31 марта начинают действовать новые ограничения.

- В крае будут полностью закрыты парки, скверы, набережные, - сообщают в администрации края. - Также прекращается деятельность ярмарок и рынков, всех магазинов кроме продовольственных и непродовольственных, торгующих товарами первой необходимости.

Продолжат работать и аптеки.

Закроются также парикмахерские, салоны красоты и SPA-салоны. Приостановят деятельность стоматологические кабинеты, за исключением случаев оказания экстренной помощи.

Не будут работать автомойки и автосалоны. Временно прекращается деятельность организаций бытового обслуживания, кроме ритуальных услуг.

- С 6 апреля до 1 июня гостиницам и санаториям Краснодарского края приостановится бронирование и заселение туристов, - сказано в постановлении губернатора.

До какого числа нужно будет находиться на самоизоляции?

Вопрос пока остается открытым. Решение будет приниматься, исходя из данных эпидемиологической ситуации в Краснодарском крае.

Кто поможет жителям Краснодарского края на самоизоляции с бытовыми проблемами?

В случае необходимости доставки продуктов, лекарств пожилые люди могут звонить по телефону: 8 (800) 200-34-11. Горячая линия работает круглосуточно. На помощь им придут волонтеры.

АЛЛО!

В Краснодарском крае действует горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусом:

- Министерство здравоохранения Краснодарского края: 8-800-200-03-66.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Краснодаре во время карантина пенсионеры могут заказать продукты, лекарства и «Комсомолку»

Так как пенсионеры относятся к наиболее уязвимой для коронавируса группе населения, власти региона рекомендовали всем жителям старше 65 лет оставаться дома. Им советуют по возможности не выходить на улицу и на время не общаться с другими людьми, разве что по телефону. Пока пожилые придерживаются самоизоляции у себя дома, добровольцы помогают в быту (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«40 злостных нарушителей»: на Кубани не все вернувшиеся из заграницы соблюдают режим изоляции и сидят дома

Все, кто вернулся из-за рубежа, должны находиться в изоляции в течение двух недель. Карантин ввели и по всей стране – до 5 апреля людей попросили выходить из дома только в случае крайней необходимости (читайте далее)

"Сидите дома": курорты Краснодарского края приостановили бронирование и заселение в гостиницы

Меры, которые ввели власти Кубани, даже жестче тех, которые сейчас действуют в Москве (читать далее)

Краснодарский край за сутки покинули 10 тысяч туристов

В качестве альтернативы отдыхающим предложили остаться, пока путевка не сгорит, но при условии самоизоляции (подробнее)