Сочи закрыли для туристов: тех, кто сейчас отдыхает на курорте, попросили вернуться домой

Как только Владимир Путин сообщил о нерабочей неделе, народ тут же начал бронировать гостиницы в Сочи и на других курортах Краснодарского края. Только за сутки после этого объявления уровень зарезервированных номеров на даты с 28 марта по 5 апреля взлетел на 30 процентов.

Многие почему-то решили, что это время для каникул у моря, а не для самоизоляции дома в условиях распространения коронавируса.

Поэтому в Краснодарском крае на неделю вообще прекратили бронирования и заселения в отели для туристов на Черноморском побережье.

- Для нас сейчас здоровье жителей края важнее погони за рекордным количеством отдыхающих, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - В дни, объявленными главой государства нерабочими, прекратить авиасообщение между Краснодаром и Сочи. Также в этот период гостиницам и другим средствам размещения, объектам санаторно-курортного лечения и отдыха следует приостановить бронирование и заселение граждан. Ограничить и ж/д перевозки внутри Кубани.

С 28 марта по 5 апреля Краснодарский край временно не всероссийский курорт, а территория с жёсткими ограничениями.

В Сочи сейчас санатории и отели заполнены на 55 процентов. Всех отдыхающих попросили выехать в ближайшее время.

- Загрузка баз размещения приличная сейчас. Люди живут в отелях и санаториях, но их пребывание необходимо максимально сократить, от них требуется выехать в кратчайшие сроки, - сказал сайту «КП»-Кубань» заместитель директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Сергей Доморат. - Новое бронирование и размещение вообще запрещено! Если кто-то из здравниц у себя позволит хоть одному туристу забронировать номер, к ним будет применена мера вплоть до закрытия посредством иска Роспотребнадзора. Мы сейчас обращаемся к руководителям баз размещения, чтобы они предлагали либо возврат денег, либо перенос приезда в Сочи на более поздний срок, когда закончится эпидемия.

Все туристы Сочи должны покинуть курорт в короткие сроки.

- Конечно, у некоторых гостей куплены обратные билеты на ближайшие дни. Они будут дожидаться своего рейса в Сочи, но при этом они будут находиться в изоляции в своих номерах, все шведские линии в ресторанах будут закрыты, - пояснил Сергей Доморат. - Питание будет доставляться им непосредственно в номер.

Закрываются горнолыжные курорты Красной Поляны, уже закрыто казино в горном кластере. То есть все гостиницы. Пансионаты, санатории и базы отдыха в Сочи будут закрыты полностью.

Заместитель директора департамента курортов и туризма Сочи Сергей Доморат о закрытии гостиниц в Сочи 00:00 00:00

- А поддержка предприятиям санаторно-курортного комплекса будет оказана на федеральном уровне. Этот вопрос сейчас в проработке, – пояснил Доморат.

КОММЕНТАРИЙ ОТЕЛЬЕРА

Будем делать подарки гостям, которые согласятся перенести сроки заездов

- Те туристы, что живут у нас в санатории - будут находиться у нас до окончания срока путевки. Потом они уедут в назначенное время, - говорит генеральный директор пансионата «Знание» в Сочи Дмитрий Богданов. - Режим самоизоляции подразумевает минимизацию контактов с внешним миром, но если человеку что-то требуется в магазине на территории города, то мы обязаны его пропустить туда и обратно. Разумеется, везде соблюдаем самые строгие меры безопасности. По броням на апрель и май, скорее всего, клиентам будет предложено перенести сроки на другие даты. Думаю, что объекты размещения будут искать компромисс. Мы, например, не исключаем предоставление подарков тем клиентам, кто согласится перенести сроки заезда.

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Краснодарский край вводит дополнительные жесткие меры из-за угрозы распространения коронавируса. С 28 марта по 5 апреля курорты Кубани перестают принимать туристов. - В дни, объявленные главой государства нерабочими, край вводит дополнительные жесткие ограничительные меры, - сообщают в администрации Краснодарского края. - В этот период гостиницам и другим средствам размещения, объектам санаторно-курортного лечения и отдыха следует приостановить бронирование и заселение граждан (читайте далее)