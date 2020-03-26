"Сидите дома": курорты Краснодарcкого края приостановили бронирование и заселение в гостиницы

Краснодарский край вводит дополнительные жесткие меры из-за угрозы распространения коронавируса. С 28 марта по 5 апреля курорта Кубани перестают принимают туристов.

- В дни, объявленные главой государства нерабочими, край вводит дополнительные жесткие ограничительные меры, - сообщают в администрации Краснодарского края. - В этот период гостиницам и другим средствам размещения, объектам санаторно-курортного лечения и отдыха следует приостановить бронирование и заселение граждан.

А из Краснодара в Сочи с 26 марта закрыли авиасообщение. Кроме того, в Краснодарском крае решается вопрос и об ограничении ж/д перевозок внутри региона.

Не будут работать в Краснодарском крае и места общепита. Исключение – обслуживание на вынос и доставка заказов. Закрываются и Торгово-развлекательные комплексы.

В Сочи сейчас больше всего заболевших коронавирусом в Краснодарском крае - пять человек (всего на Кубани зарегистрировано 8 инфицированных). Все они находятся в специальных боксах инфекционных больниц, за их здоровьем следят медики круглосуточно.

– В своем обращении президент отметил, что объявленная нерабочей неделя – это не отпуск и не каникулы. Эта мера необходима, чтобы замедлить распространение вируса. Чтобы максимальное число людей остались дома. Мы же в Краснодарском крае наблюдаем, за последние сутки уровень бронирования наших гостиниц на следующую неделю на побережье вырос на 30%. Поэтому мы вынуждены вводить дополнительные меры, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Власти Краснодарского края могут вообще приостановить деятельность санaториев и предприятий, если тaм появится хоть один заболевший коронaвирусом.

- Чем жёстче мы войдем в режим самодисциплины, тем быстрее пройдем этот промежуток неблaгополучной ситуaции с коронавирусом, - объяснил губернатор Кубани.

Тем туристам, кто уже забронировал номера в сочинских отелях на эти даты, вернут деньги.

Эти меры, которые ввели власти Краснодарского края, даже жестче тех, которые сейчас действуют в Москве. По распоряжению столичных властей в городе закрыты все ночные клубы, фитнес-центры, кинотеатры. А москвичам, старше 65 лет, временно заблокировали бесплатный проезд в общественном транспорте. Они должны сидеть дома.

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- С 27 марта «Сочинский национальный парк» временно закрывает для посещения все рекреационные объекты, а так же дендрологический парк «Дендрарий», - Говорится в сообщении организации (читайте далее)