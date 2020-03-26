В Сочи закрыт для посещений парк «Дендрарий»
Сочинский нацпарк сообщил на своем официальном сайте о закрытии для посещения всех рекреационных объектов, в том числе и знаменитого «Дендрария».
- С 27 марта 2020 года ФГБУ «Сочинский национальный парк» временно закрывает для посещения все рекреационные объекты, а так же дендрологический парк «Дендрарий», -говорится в сообщении организации.
О сроках окончания запрета пока ничего не сообщается.
Парк «Дендрарий» считается одним из знаковых мест Сочи.
На площади в 46,4 га здесь собраны деревья и кустарники, привезенные из самых разных уголков планеты. На сегодняшний день в живой коллекции парка более 1800 видов и форм, в том числе 66 из них — дубы, 74 — сосны, 54 — пальмы и огромное количество редких экзотов.
Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в парке «Дендрарий» проводятся работы по подготовке к летнему сезону.
ИСТОЧНИК KP.RU