В Сочи закрыт для посещений парк «Дендрарий»

26 Март 2020 2020-03-26T18:47:56+03:00

О сроках возобновления работы парка пока не сообщается

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Сочинский нацпарк сообщил на своем официальном сайте о закрытии для посещения всех рекреационных объектов, в том числе и знаменитого «Дендрария».

- С 27 марта 2020 года ФГБУ «Сочинский национальный парк» временно закрывает для посещения все рекреационные объекты, а так же дендрологический парк «Дендрарий», -говорится в сообщении организации.

О сроках окончания запрета пока ничего не сообщается.

Парк «Дендрарий» считается одним из знаковых мест Сочи.

На площади в 46,4 га здесь собраны деревья и кустарники, привезенные из самых разных уголков планеты. На сегодняшний день в живой коллекции парка более 1800 видов и форм, в том числе 66 из них — дубы, 74 — сосны, 54 — пальмы и огромное количество редких экзотов.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в парке «Дендрарий» проводятся работы по подготовке к летнему сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU