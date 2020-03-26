2020-03-26T09:55:46+03:00
Общество

Мэр Сочи попросил туристов временно воздержаться от приезда на курорт

В городе принимаются дополнительные меры по борьбе с коронавирусом
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Фото: multitour.ruФото: multitour.ru
Изменить размер текста:

С 26 марта в Сочи запрещено посещать бассейны, фитнес-центры, бани, сауны, аквапарки, дельфинарии, кинотеатры, концертные залы, театры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, ночные клубы и фудкорты.

Постановление об этом подписала главный санитарный врач Краснодарского края Мария Потёмкина.

Сроки окончания действия запрета пока не указаны.

Запрещается также организация экскурсий.

Как ранее сообщала «КП»- Кубань», в Сочи попали под запрет экскурсии в Абхазию.

В свою очередь, с обращением к потенциальным гостям курорта выступил мэр Сочи Алексей Копайгородский. Он попросил временно воздержаться от приезда в город.

- Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта, отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю. Наслаждайтесь общением с близкими и не болейте, - написал мэр в своем Инстаграм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сочи стали проводить антивирусные экскурсии

В Сочи нашли способ, как поправить здоровье жителей и гостей города в условиях угрозы распространения коронавируса. Конечно, на курорте, как и во всех других городах Кубани, ежедневно бригады скорой помощи выезжают к людям, возвратившимся из-за границы. А тем, кто не помещен на двухнедельный карантин, рекомендуют сходить на «антивирусные» экскурсии. Они, конечно, от заразы не защитят полностью, но иммунитет укрепят (продолжение)

Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 26 марта 2020 года: восемь человек с COVID-19 проходят лечение в регионе

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодаре на утро 26 марта 2020 года (подробнее)

На фоне падения загрузки отелей в Сочи разрабатывают меры поддержки туротрасли

На рабочем совещании в мэрии Сочи министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева сообщила, что из-за отмены ранее запланированных событийных мероприятий, в Сочи приехали на 10 тысяч человек меньше, чем ожидалось изначально (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Таганрог с Краснодаром и Новороссийском с 1 апреля свяжет «Ласточка»
Коронавирус в Краснодарскому крае: на вокзалах и в аэропортах усилен эпидемиологический контроль
В Староминском районе осудили участковых, которые вывезли мужчину в лес и заставили его рвать коноплю
В Сочинском нацпарке подвели итоги зимнего учета животных
В аэропорту Краснодара появилась услуга «Антивирус»
Мэр Сочи попросил туристов временно воздержаться от приезда на курорт
В Абинске парень ударил трубой местного жителя и забрал у него портмоне
Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 26 марта 2020 года: восемь человек с COVID-19 проходят лечение в регионе
В Новороссийске застройщиков обвиняют в хищении 411 миллионов рублей
В Краснодаре достроят ЖК «Семь вершин»
В Краснодаре на улице Колхозной сгорел автомобиль