Мэр Сочи попросил туристов временно воздержаться от приезда на курорт
С 26 марта в Сочи запрещено посещать бассейны, фитнес-центры, бани, сауны, аквапарки, дельфинарии, кинотеатры, концертные залы, театры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, ночные клубы и фудкорты.
Постановление об этом подписала главный санитарный врач Краснодарского края Мария Потёмкина.
Сроки окончания действия запрета пока не указаны.
Запрещается также организация экскурсий.
Как ранее сообщала «КП»- Кубань», в Сочи попали под запрет экскурсии в Абхазию.
В свою очередь, с обращением к потенциальным гостям курорта выступил мэр Сочи Алексей Копайгородский. Он попросил временно воздержаться от приезда в город.
- Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта, отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю. Наслаждайтесь общением с близкими и не болейте, - написал мэр в своем Инстаграм.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сочи стали проводить антивирусные экскурсии
В Сочи нашли способ, как поправить здоровье жителей и гостей города в условиях угрозы распространения коронавируса. Конечно, на курорте, как и во всех других городах Кубани, ежедневно бригады скорой помощи выезжают к людям, возвратившимся из-за границы. А тем, кто не помещен на двухнедельный карантин, рекомендуют сходить на «антивирусные» экскурсии. Они, конечно, от заразы не защитят полностью, но иммунитет укрепят (продолжение)
Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 26 марта 2020 года: восемь человек с COVID-19 проходят лечение в регионе
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодаре на утро 26 марта 2020 года (подробнее)
На фоне падения загрузки отелей в Сочи разрабатывают меры поддержки туротрасли
На рабочем совещании в мэрии Сочи министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева сообщила, что из-за отмены ранее запланированных событийных мероприятий, в Сочи приехали на 10 тысяч человек меньше, чем ожидалось изначально (читайте далее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»