Мэр Сочи попросил туристов временно воздержаться от приезда на курорт

26 Март 2020 2020-03-26T09:55:46+03:00

В городе принимаются дополнительные меры по борьбе с коронавирусом

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С 26 марта в Сочи запрещено посещать бассейны, фитнес-центры, бани, сауны, аквапарки, дельфинарии, кинотеатры, концертные залы, театры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, ночные клубы и фудкорты.

Постановление об этом подписала главный санитарный врач Краснодарского края Мария Потёмкина.

Сроки окончания действия запрета пока не указаны.

Запрещается также организация экскурсий.

Как ранее сообщала «КП»- Кубань», в Сочи попали под запрет экскурсии в Абхазию.

В свою очередь, с обращением к потенциальным гостям курорта выступил мэр Сочи Алексей Копайгородский. Он попросил временно воздержаться от приезда в город.

- Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта, отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю. Наслаждайтесь общением с близкими и не болейте, - написал мэр в своем Инстаграм.

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ИСТОЧНИК KP.RU