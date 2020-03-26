Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 26 марта 2020 года: восемь человек с COVID-19 проходят лечение в регионе
На утро 26 марта в Краснодарском крае было проведено 5689 лабораторных исследований, из них девять дали положительный результат. Восемь человек лечатся в крае, одна женщина – в Москве.
Напомним, 25 марта стало известно о четырех новых случаях заражения коронавирусом в крае. Все эти граждане недавно прибыли из-за границы. Двое из них находятся на лечении в Сочи, еще двое - в Краснодаре. Они посещали Испанию, Голландию, Францию, ОАЭ.
– Всего в больницы госпитализировано 258 человек с подозрением на вирус. Из них в стационаре остаются 112 человек, – сообщили в краевом министерстве здравоохранения.
- На домашнем карантине находятся 3451 человек. Внебольничную пневмонию сейчас лечат 1608 кубанцев, - добавили в пресс-службе администрации края.
АЛЛО!
Также в Краснодарском крае действуют горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
- Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю: 8-918-677-49-89;
- Министерство здравоохранения Краснодарского края: 8-800-200-03-66.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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