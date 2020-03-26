2020-03-26T07:31:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Администрацию Краснодара закроют для посещений

Смогут пройти только сотрудники, у каждого на входе будут измерять температуру
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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26 марта администрацию Краснодара закроют для посещений. Соответствующее распоряжение подписал глава города Евгений Первышов. Это необходимо для предотвращения распространения коронавируса.

- Для посещений закроют здания администрации по улице Красной,122 и все другие помещения, где размещены городские департаменты и управления, муниципальные учреждения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

У каждого сотрудника на входе будут измерять температуру тела с помощью инфракрасных термометров. Всех с признаками болезни отправят домой на самоизоляцию и под наблюдение врачей. Также во всех зданиях будет организована ежедневная санитарная уборка дезинфицирующими средствами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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