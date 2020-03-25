На Кубани получить лицензию на образовательную деятельность теперь можно в электронном виде

25 Март 2020 2020-03-25T12:39:14+03:00

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Как сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики, до 1 мая услуги по лицензированию и госаккредитации образовательной деятельности, подтверждению документов об образовании или о квалификации, об ученых степенях и званиях можно получить только в электронном виде.

- Ранее прием документов проходил в ведомстве. Информация о нововведении появилась на сайте минобрнауки в разделе «Государственные услуги». Телефоны для справок: (861) 298-26-08, 298-26-09, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, кадастровая палата Краснодарского края работает в дистанционном режиме. Теперь сотрудники ведомства так помогают гражданам решать проблемы в сфере недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU