Вениамин Кондратьев: Разработаем меры поддержки бизнеса в этот непростой период

25 Март 2020 2020-03-25T18:51:35+03:00

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В Краснодарском крае разработают меры поддержки бизнеса в сложившейся ситуации из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции и связанных с этим ограничений.

- Краснодарский край приложит максимум усилий, чтобы выполнить все решения, озвученные сегодня президентом… В этот непростой период нужно помочь экономике устоять, - считает губернатор Вениамин Кондратьев.

С 26 марта на Кубани ограничат работу развлекательных заведений, спортивных клубов и залов, кинотеатров, детских центров и фудкортов.

Кроме того, под особый контроль возьмут границы, аэропорты и вокзалы. Всех, кто прибывает из-за границы будут изолировать. А местами обсервации при необходимости станут санатории.

- Эту ситуацию мы должны пережить и победить, - заключил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU