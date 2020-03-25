Вениамин Кондратьев: Разработаем меры поддержки бизнеса в этот непростой период
В Краснодарском крае разработают меры поддержки бизнеса в сложившейся ситуации из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции и связанных с этим ограничений.
- Краснодарский край приложит максимум усилий, чтобы выполнить все решения, озвученные сегодня президентом… В этот непростой период нужно помочь экономике устоять, - считает губернатор Вениамин Кондратьев.
С 26 марта на Кубани ограничат работу развлекательных заведений, спортивных клубов и залов, кинотеатров, детских центров и фудкортов.
Кроме того, под особый контроль возьмут границы, аэропорты и вокзалы. Всех, кто прибывает из-за границы будут изолировать. А местами обсервации при необходимости станут санатории.
- Эту ситуацию мы должны пережить и победить, - заключил губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU
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