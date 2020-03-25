2020-03-25T14:33:51+03:00
Общество

На фоне падения загрузки отелей в Сочи разрабатывают меры поддержки туротрасли

Средняя загрузка отелей снизилась на 13%
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Совещание в мэрии. Фото пресс-службы администрации СочиСовещание в мэрии. Фото пресс-службы администрации Сочи
Изменить размер текста:

На рабочем совещании в мэрии Сочи министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева сообщила, что из-за отмены ранее запланированных событийных мероприятий, в Сочи приехали на 10 тысяч человек меньше, чем ожидалось изначально.

- Ввиду резкого снижения объёмов оказываемых услуг в организациях туристической сферы наблюдается существенное снижение загрузки. Средняя загрузка гостиниц и отелей составляет около 57%, в то время как в марте прошлого года этот показатель достигал 70%, — отметила министр.

В течение нескольких дней будет подготовлен пакет предложений по региональным мерам поддержки санаторно-курортной сферы. В их число войдет, в частности, отсрочка по уплате налогов.

По предварительным данным министерства налоговые каникулы объявлены до 1 мая, но эта мера может быть продлена. Кроме того, временно приостановлены все выездные проверки со стороны Федеральной налоговой службы.

Кроме того, новой мерой поддержки отрасли может стать отсрочка для предпринимателей на оплату аренды имущества, которое находится в собственности города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В горах Сочи обновляют солонцы, чтобы подкормить диких животных
ГК ВТБ Лизинг реструктуризирует платежи группы «Аэрофлот»
Как с пользой провести время дома с МегаФоном
На Кубани волонтеры помогут с доставкой продуктов и лекарств пожилым людям
День рождения Сириуса: рядом с Сочи появился новый городской округ
13-летняя школьница пожаловалась в полицию на приставания сожителя матери с пятью судимостями
В Краснодаре во время пожара в девятиэтажном доме спасли двух человек
ВТБ первым в России запустил фонд со стоимостью пая от 1 руб.
В Сочи ожидается шквалистый ветер
Полицейские Краснодара за мошенничество задержали жителя Оренбургской области
В Краснодарском крае финансирование программы «Дети Кубани» увеличили на 2,1 миллиарда рублей
В Новороссийске в аварии пострадали водитель и пассажирка иномарки