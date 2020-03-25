На фоне падения загрузки отелей в Сочи разрабатывают меры поддержки туротрасли

25 Март 2020 2020-03-25T14:33:51+03:00

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На рабочем совещании в мэрии Сочи министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева сообщила, что из-за отмены ранее запланированных событийных мероприятий, в Сочи приехали на 10 тысяч человек меньше, чем ожидалось изначально.

- Ввиду резкого снижения объёмов оказываемых услуг в организациях туристической сферы наблюдается существенное снижение загрузки. Средняя загрузка гостиниц и отелей составляет около 57%, в то время как в марте прошлого года этот показатель достигал 70%, — отметила министр.

В течение нескольких дней будет подготовлен пакет предложений по региональным мерам поддержки санаторно-курортной сферы. В их число войдет, в частности, отсрочка по уплате налогов.

По предварительным данным министерства налоговые каникулы объявлены до 1 мая, но эта мера может быть продлена. Кроме того, временно приостановлены все выездные проверки со стороны Федеральной налоговой службы.

Кроме того, новой мерой поддержки отрасли может стать отсрочка для предпринимателей на оплату аренды имущества, которое находится в собственности города.

ИСТОЧНИК KP.RU