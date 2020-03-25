2020-03-25T11:22:24+03:00
Общество

Экскурсии из Сочи в Абхазию временно приостановлены

Запрет действует до 7 апреля
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Фото: fountravel.ruФото: fountravel.ru
Изменить размер текста:

По распоряжению руководства Абхазии, с 25 марта въезд на территорию республики иностранных туристов на экскурсии запрещён. Запрет действует до 7 апреля 2020 года.

В мэрии Сочи рекомендуют местным туркомпаниям временно приостановить работу на этом направлении.

- Это делается в целях безопасности, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции, - подчеркнула директор департамента курортов и туризма мэрии Светлана Батяйкина.

Работа магазинов беспошлинной торговли на границе будет также приостановлена.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань» в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории России, сотрудники Роспотребнадзора дежурят на посту Псоу в круглосуточном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В горах Сочи обновляют солонцы, чтобы подкормить диких животных
ГК ВТБ Лизинг реструктуризирует платежи группы «Аэрофлот»
Как с пользой провести время дома с МегаФоном
На Кубани волонтеры помогут с доставкой продуктов и лекарств пожилым людям
День рождения Сириуса: рядом с Сочи появился новый городской округ
13-летняя школьница пожаловалась в полицию на приставания сожителя матери с пятью судимостями
В Краснодаре во время пожара в девятиэтажном доме спасли двух человек
ВТБ первым в России запустил фонд со стоимостью пая от 1 руб.
В Сочи ожидается шквалистый ветер
Полицейские Краснодара за мошенничество задержали жителя Оренбургской области
В Краснодарском крае финансирование программы «Дети Кубани» увеличили на 2,1 миллиарда рублей
В Новороссийске в аварии пострадали водитель и пассажирка иномарки