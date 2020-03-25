Экскурсии из Сочи в Абхазию временно приостановлены

25 Март 2020 2020-03-25T11:22:24+03:00

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По распоряжению руководства Абхазии, с 25 марта въезд на территорию республики иностранных туристов на экскурсии запрещён. Запрет действует до 7 апреля 2020 года.

В мэрии Сочи рекомендуют местным туркомпаниям временно приостановить работу на этом направлении.

- Это делается в целях безопасности, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции, - подчеркнула директор департамента курортов и туризма мэрии Светлана Батяйкина.

Работа магазинов беспошлинной торговли на границе будет также приостановлена.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань» в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории России, сотрудники Роспотребнадзора дежурят на посту Псоу в круглосуточном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU