Экскурсии из Сочи в Абхазию временно приостановлены
По распоряжению руководства Абхазии, с 25 марта въезд на территорию республики иностранных туристов на экскурсии запрещён. Запрет действует до 7 апреля 2020 года.
В мэрии Сочи рекомендуют местным туркомпаниям временно приостановить работу на этом направлении.
- Это делается в целях безопасности, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции, - подчеркнула директор департамента курортов и туризма мэрии Светлана Батяйкина.
Работа магазинов беспошлинной торговли на границе будет также приостановлена.
Как ранее сообщала «КП»-Кубань» в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории России, сотрудники Роспотребнадзора дежурят на посту Псоу в круглосуточном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU