Сочинца отправили на карантин из-за коронавируса после посещения Duty Free

Коронавирус хоть и отразился на многих сферах жизни, но планы жителей Сочи и Адлера явно не поменял. Одноэтажный Duty Free, что находится в Абхазии неподалеку от пограничного пункта, для многих, чей дом рядом с границей, обычный магазин. Туда сочинцы заглядывают чуть ли не ежедневно - то сигареты прикупить, то алкоголь по выгодной цене.

За очередной покупкой отправился и житель курорта Виктор С. Как обычно он пересек границу по своему российскому паспорту, прошел контроль, купил пару бутылок игристого в Duty Free, после чего вернулся обратно в Адлер. При этом, по словам мужчины, никаких предупреждений от сотрудников на границе он не услышал.

Однако через пару дней после визита в Абхазию позвонили родители. Мать и отец сочинца живут в Ставропольском крае, там же прописан и Виктор.

- К ним, говорят, приезжали сотрудники полиции и разыскивали тебя, - недоумевал сочинец. - Это было связано с тем, что 18 марта я пересекал границу с Абхазией и не уведомил российские медицинские службы о том, что я пришел из-за границы.

Мужчины попросили самоизолироваться на 14 дней. На домашний карантин посадили и других жителей Сочи, которые решили сгонять за покупками в Абхазию.

А тем временем в минздраве края напоминают, что пройти 14-дневный карантин и самоизоляцию должны все вернувшиеся из-за границы. Даже если ваш визит был недолгим.

- Необходимо сообщить на горячую линию даты и место пребывания за границей, а также контактную информацию. В случае ухудшения состояния здоровья обратиться за медицинской помощью на дому, - советуют специалисты.

Однако подобных случаев в ближайшее время уже не ожидается. И.о. президента Абхазии Валерий Бганба подписал Распоряжение о новых мерах по защите населения от коронавируса. С завтрашнего дня и до 7 апреля в Абхазию запрещен въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в экскурсионных и туристических целях. Кроме того, с 25 марта по 7 апреля приостанавливается работа самого Duty Free.

По последним данным, в Краснодарском крае госпитализировано 217 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Из них в стационаре лежат 92 пациента, под наблюдением врачей - 1994 человека.

АЛЛО!

В управлении Роспотребнадзора по краю открыта дополнительная горячая линия - 8 (918) 677-49-89.

Обращаться можно и в минздрав Кубани - 8 (800) 200-03-66.

Кому и как нужно проходить тестирование на коронавирус и как российское телевидение работает в условиях карантина 00:00 00:00

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Краснодаре врачи показали, в каких условиях содержатся больные с подозрением на коронавирус

В соцсетях тем временем появляется много сообщений о том, как содержат в краснодарской больнице пациентов с подозрением на коронавирус. И, по словам специалистов, большая часть информации далека от истины. Чтобы не быть голословными, врач краевой инфекционной больнице записала на телефон видео во время своего дежурства (читайте далее)

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