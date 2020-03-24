Коронавирус в Краснодарском крае: в магазинах усилены профилактические меры

24 Март 2020 2020-03-24T09:56:48+03:00

Сотрудников с признаками простуды к работе не допускают

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Краевой департамент потребсферы и регулирования рынка алкоголя призывает жителей и гостей края не посещать многолюдные места, сократить время пребывания в них до минимума. Такие меры необходимы, чтобы не допустить распространение вируса.

- В магазинах региона регулярно проводят дезинфекцию рабочих поверхностей, оборудования и инвентаря. Сотрудникам выдаются перчатки и дезинфекторы. Персонал с признаками простуды к работе не допускается, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также объекты торговли ввели дополнительные меры безопасности. Например в одном магазине предлагают посетителям бесплатно воспользоваться дезинфекторами для рук или заказать доставку товаров. Другая сеть гипермаркетов в цехах кулинарии и пекарни установила бактерицидные лампы. В крупнейшем ТРЦ Краснодара на всех входах появились тепловизоры.

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ИСТОЧНИК KP.RU