Глава минкурортов о коронавирусе в Краснодарском крае: необходимы особые меры в гостиницах и санаториях
Глава минкурортов Краснодарского края Светлана Балаева подписала приказ о мерах безопасности в гостиницах и санаториях против распространения коронавируса.
- В конференц-залах, столовых, кафе и других мест общего пользования при гостиницах и санаториях не должно находиться больше 100 человек одновременно, - говорится в документе.
Ограничения вступают в силу с 20 марта и продлятся до 1 мая ориентировочно.
Кроме того, владельцев публичных мест обязуют иметь в постоянном наличии средства гигиены для мытья рук, дезинфицирующие салфетки, кожные антисептики. А персоналу рекомендовано приступить к проверке состояния здоровья посетителей и сотрудников, измеряя температуру их тел бесконтактными термометрами.
В гостиницах и санаториях рекомендовано также регулярно проводить обеззараживание воздуха.
Напомним, в Краснодарском крае зафиксировано пять случаев заболевания коронавирусом. Четверо из инфицированных проходят лечение в больницах Кубани, одна пациентка находится в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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