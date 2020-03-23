Глава минкурортов о коронавирусе в Краснодарском крае: необходимы особые меры в гостиницах и санаториях

23 Март 2020 2020-03-23T16:25:23+03:00

Светлана Балаева подписала приказ о мерах против распространения коронавируса

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Глава минкурортов Краснодарского края Светлана Балаева подписала приказ о мерах безопасности в гостиницах и санаториях против распространения коронавируса.

- В конференц-залах, столовых, кафе и других мест общего пользования при гостиницах и санаториях не должно находиться больше 100 человек одновременно, - говорится в документе.

Ограничения вступают в силу с 20 марта и продлятся до 1 мая ориентировочно.

Кроме того, владельцев публичных мест обязуют иметь в постоянном наличии средства гигиены для мытья рук, дезинфицирующие салфетки, кожные антисептики. А персоналу рекомендовано приступить к проверке состояния здоровья посетителей и сотрудников, измеряя температуру их тел бесконтактными термометрами.

В гостиницах и санаториях рекомендовано также регулярно проводить обеззараживание воздуха.

Напомним, в Краснодарском крае зафиксировано пять случаев заболевания коронавирусом. Четверо из инфицированных проходят лечение в больницах Кубани, одна пациентка находится в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU