Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 21 марта 2020 года: еще два заболевших приехали из Европы

21 Март 2020 2020-03-21T17:16:22+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на Кубани на вечер 21 марта 2020 года

Изменить размер текста: A A

Оперативный штаб по распространению коронавируса в РФ сообщил о новых случаях заражения COVID-19. Это 63-летний мужчина, вернувшийся на днях в Сочи из Швейцарии и 22-летний велосипедист из Геленджика. Он недавно приехал со сборов в Румынии.

В обоих случаях устанавливаются все контакты заболевших. Супруга 63-летнего сочинца сейчас находится на особом контроле врачей. Кроме того, 14 человек из окружения 22-летнего спортсмена также попали под наблюдение.

Напомним, с подозрением на COVID-19 в больницы края госпитализировано 170 человек, лечение в стационаре продолжают 70 человека из них. Наблюдаются врачами по месту жительства 1397 человека. 3624 лабораторных исследований проведено за это время, положительный результат на коронавирус дали 3 из них. Диагноз внебольничная пневмония поставлен 1603 человеку.

Состояние двоих больных, выявленных ранее на Кубани, удовлетворительное. Первый из них вернулся из Италии в начале марта и сейчас лечится в краснодарской инфекционной больнице. Другой заболевший находится в изолированном боксе в больнице Сочи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первый заболевший коронавирусом в Краснодар вернулся из итальянской Вероны 5 марта

Сейчас все, кто контактировал с заболевшим, находятся под пристальным наблюдением медиков. К счастью, как стало известно "КП"-Кубань", заболевший коронавирусом возвращался из путешествия на автомобиле (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU