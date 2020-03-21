Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 21 марта 2020 года: еще два заболевших приехали из Европы
Оперативный штаб по распространению коронавируса в РФ сообщил о новых случаях заражения COVID-19. Это 63-летний мужчина, вернувшийся на днях в Сочи из Швейцарии и 22-летний велосипедист из Геленджика. Он недавно приехал со сборов в Румынии.
В обоих случаях устанавливаются все контакты заболевших. Супруга 63-летнего сочинца сейчас находится на особом контроле врачей. Кроме того, 14 человек из окружения 22-летнего спортсмена также попали под наблюдение.
Напомним, с подозрением на COVID-19 в больницы края госпитализировано 170 человек, лечение в стационаре продолжают 70 человека из них. Наблюдаются врачами по месту жительства 1397 человека. 3624 лабораторных исследований проведено за это время, положительный результат на коронавирус дали 3 из них. Диагноз внебольничная пневмония поставлен 1603 человеку.
Состояние двоих больных, выявленных ранее на Кубани, удовлетворительное. Первый из них вернулся из Италии в начале марта и сейчас лечится в краснодарской инфекционной больнице. Другой заболевший находится в изолированном боксе в больнице Сочи.
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Сейчас все, кто контактировал с заболевшим, находятся под пристальным наблюдением медиков. К счастью, как стало известно "КП"-Кубань", заболевший коронавирусом возвращался из путешествия на автомобиле (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
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