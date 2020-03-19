Коронавирус в Краснодарском крае: двое новых заболевших были в Италии, Франции и Армении

19 Март 2020 2020-03-19T17:21:31+03:00

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Стали известны подробности о двух новых заболевших коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае. Оба случая подтверждены и отнесены к завезенным.

- Установлено, что граждане посещали страны неблагополучные по коронавирусной инфекции – Италию, Францию, Армению. Результаты подтверждены в установленном порядке, - сообщили «КП-Кубань» в региональном управлении Роспотребнадзора.

В краевом оперативном штабе уточнили, что один из заболевших покинул территорию региона, так как был на Кубани транзитом, и находится на лечении в Москве. Однако, так как анализы взяты на территории Краснодарского края, случай заболевания фиксируется на территории региона.

Второй заболевший находится в изолированном боксе в Сочи. На курорт он приехал из Армении.

- Круг контактов заболевших на территории Краснодарского края оперативно выявлен. Все, с кем они контактировали сейчас находятся в изоляции под наблюдением медиков, - сообщают в оперативном штабе.

Напомним, что первым заболевшим в Краснодарском крае стал 62-летний житель Приморско-Ахтарского района. Его состояние оценивают как стабильное.

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Сейчас все, кто контактировал с заболевшим, находятся под пристальным наблюдением медиков. К счастью, как стало известно "КП"-Кубань", заболевший коронавирусом возвращался из путешествия на автомобиле (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU