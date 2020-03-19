В Краснодарском крае подтверждены два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией

19 Март 2020 2020-03-19T17:14:25+03:00

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За последние сутки в Краснодарском крае подтверждены два новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19. Об этом говорится в официальном сообщении Роспотребнадзора.

Таким образом количество заболевших на Кубани увеличилось до трех. Известно, что новые заболевшие посещали Францию, Италию и Армению. Один из них сейчас находится на лечении в Москве, хотя сдавал анализ в Краснодарском крае, другой помещен в изолированный бокс в Сочи.

- Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке, - сообщают в Роспотребнадзоре.

На 19 марта всего в России зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU