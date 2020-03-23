2020-03-23T10:24:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 23 марта 2020 года: с субботы новых случаев заболевания в регионе не зарегистрировано

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае на утро 23 марта 2020 года
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодаркого краяФото: администрация Краснодаркого края
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На понедельник проведено 4730 лабораторных исследований на COVID-19, пять из них оказались положительными. Четыре человека лечатся в крае, одна женщина – в Москве. Их состояние удовлетворительное. С субботы новых случаев заболевания не было зарегистрировано.

Тема дня: Коронавирус на Кубани продолжается: новые заболевшие и новые меры

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- В больницы региона с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировано 193 человека, 81 из них продолжает стационарное лечение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На домашнем карантине находятся 1868 человек, за ними следят медики. Также сейчас 1511 кубанцев проходят лечение от внебольничной пневмонии.

В Краснодарском крае действуют горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

- Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю: 8-918-677-49-89;

- Министерство здравоохранения Краснодарского края: 8-800-200-03-66.

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Сейчас все, кто контактировал с заболевшим, находятся под пристальным наблюдением медиков. К счастью, как стало известно "КП"-Кубань", заболевший коронавирусом возвращался из путешествия на автомобиле (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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