Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 23 марта 2020 года: с субботы новых случаев заболевания в регионе не зарегистрировано
На понедельник проведено 4730 лабораторных исследований на COVID-19, пять из них оказались положительными. Четыре человека лечатся в крае, одна женщина – в Москве. Их состояние удовлетворительное. С субботы новых случаев заболевания не было зарегистрировано.
Тема дня: Коронавирус на Кубани продолжается: новые заболевшие и новые меры
- В больницы региона с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировано 193 человека, 81 из них продолжает стационарное лечение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
На домашнем карантине находятся 1868 человек, за ними следят медики. Также сейчас 1511 кубанцев проходят лечение от внебольничной пневмонии.
В Краснодарском крае действуют горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
- Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю: 8-918-677-49-89;
- Министерство здравоохранения Краснодарского края: 8-800-200-03-66.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первый заболевший коронавирусом в Краснодар вернулся из итальянской Вероны 5 марта
Сейчас все, кто контактировал с заболевшим, находятся под пристальным наблюдением медиков. К счастью, как стало известно "КП"-Кубань", заболевший коронавирусом возвращался из путешествия на автомобиле (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»