Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 24 марта 2020 года: в регионе не изменилось число заболевших COVID-19

24 Март 2020 2020-03-24T10:32:09+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае на утро 24 марта 2020 года

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Лечение в больницах Кубани от коронавируса по-прежнему проходят только четыре человека. Одна женщина, которая была транзитом в регионе, сейчас находится в Москве. Состояние пациентов, по данным краевого минздрава, удовлетворительное. С субботы новых случаев заболевания COVID-19 не выявили.

Тема дня: Коронавирус на Кубани продолжается: новые заболевшие и новые меры 00:00 00:00

- Всего на утро 24 марта госпитализировано 217 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Из них продолжают стационарное лечение 92 пациента. Под наблюдением врачей - 1994 человека, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Медики провели более 4950 лабораторных исследований. На лечении с диагнозом внебольничная пневмония находятся свыше 1,5 тысячи человек.

АЛЛО!

Также в Краснодарском крае действуют горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

- Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю: 8-918-677-49-89;

- Министерство здравоохранения Краснодарского края: 8-800-200-03-66.

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ИСТОЧНИК KP.RU