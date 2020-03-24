В Краснодаре врачи показали, в каких условиях содержатся больные с подозрением на коронавирус

Все, кто прибывает в Краснодарский край из «проблемных» стран, на особом контроле у медиков. Путешественников проверяют даже при малейшем подозрении на коронавирус. Им измеряют температуру, берут анализы, помещают на карантин. По последним данным, в регионе госпитализировано 217 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Из них в стационаре лежат 92 пациента, под наблюдением врачей - 1994 человека.

В соцсетях тем временем появляется много сообщений о том, как содержат в краснодарской больнице пациентов с подозрением на коронавирус. И, по словам специалистов, большая часть информации далека от истины. Чтобы не быть голословными, врач краевой инфекционной больнице записала на телефон видео во время своего дежурства.

- Мне так много в Instagram присылают ложной информации, «вбросов», что я решила, пока есть минутка, записать видео и показать, что у нас тут происходит, как мы подготовились к приему пациентов с подозрением на коронавирус, - говорит автор ролика в медицинских маске и форме.

Экскурсию медик начала с дежурного поста медицинской сестры, где установлены датчики вызова персонала. Кнопки установлены в палатах у каждого пациента. Далее сотрудница больницы показывает холл и бокс для бесконтактной подачи обедов. Герметичные пластиковые двери плотно закрываются с двух сторон. Стоит сказать, подобная система используется не только здесь, но и в больницах, где применяют лечение радиоактивным йодом для онкобольных.

Врач краснодарской "инфекционки" показала, в каких условиях содержатся больные с подозрением на коронавирус.

Далее врач заходит в одну из палат, около которой установлен умывальник и дезинфицирующие средства.

- В палате 5 коек. Около них тумбочки. Есть кондиционер для комфорта. В палате также есть туалет с душевой, шкаф для вещей, - продолжает свой рассказ медик.

Также предусмотрен дополнительный изолированный вход. Контакт потенциальных носителей инфекции с остальными пациентами исключен. Так что карантинные меры хоть и строгие, но необходимые.

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