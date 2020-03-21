2020-03-21T21:03:41+03:00
Общество

Коронавирус в Краснодарском крае: медики устроили флэшмоб в соцсетях с призывом оставаться дома во время карантина

Врачи из Краснодара и Сочи обратились к потенциальным пациентам [фото]
Евгения ОСТРАЯ
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Врачи призывают пересидеть инфекцию дома. Фото: соцсетиВрачи призывают пересидеть инфекцию дома. Фото: соцсети

Каждый день в России прибавляется по полсотни новых заболевших грозным вирусом. Статистика зараженных COVID-19 пополнилась сегодня, 21 марта, и в Краснодарском крае. Их уже пятеро, четверо из которых лечатся в больницах региона. Между тем, китайский опыт борьбы с вирусом показывает, что главное оружие против него - это изоляция. Флешмоб #StayAtHome проходит по все миру.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- Оставайтесь дома! - сегодня с таким призывом обратились медики краевых больниц и служб скорой помощи в соцсетях. - Мы сутками дежурим для вас!

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Действительно, нагрузка на врачей и медсестер сейчас колоссальная. Только за сутки количество пациентов, у которых заподозрили наличие коронавируса, увеличилось в разы.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Вчера оперативный штаб фиксировал 146 человек, сегодня их уже 170. Наблюдаются врачами по месту жительства 1397 человека.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Общее количество лабораторных исследований на предмет наличия инфекции 3624. Диагноз внебольничная пневмония поставлен 1603 человеку.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

При этом почти все публичные организации приостановили свою работу.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Власти рекомендовали не собираться в замкнутых пространствах больше ста человек. А лучше пока и вовсе перейти на домашний образ жизни.

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Сейчас все, кто контактировал с заболевшим, находятся под пристальным наблюдением медиков. К счастью, как стало известно "КП"-Кубань", заболевший коронавирусом возвращался из путешествия на автомобиле (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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