Коронавирус в Краснодарском крае: медики устроили флэшмоб в соцсетях с призывом оставаться дома во время карантина
Каждый день в России прибавляется по полсотни новых заболевших грозным вирусом. Статистика зараженных COVID-19 пополнилась сегодня, 21 марта, и в Краснодарском крае. Их уже пятеро, четверо из которых лечатся в больницах региона. Между тем, китайский опыт борьбы с вирусом показывает, что главное оружие против него - это изоляция. Флешмоб #StayAtHome проходит по все миру.
Фото: соцсети
- Оставайтесь дома! - сегодня с таким призывом обратились медики краевых больниц и служб скорой помощи в соцсетях. - Мы сутками дежурим для вас!
Фото: соцсети
Действительно, нагрузка на врачей и медсестер сейчас колоссальная. Только за сутки количество пациентов, у которых заподозрили наличие коронавируса, увеличилось в разы.
Фото: соцсети
Вчера оперативный штаб фиксировал 146 человек, сегодня их уже 170. Наблюдаются врачами по месту жительства 1397 человека.
Фото: соцсети
Общее количество лабораторных исследований на предмет наличия инфекции 3624. Диагноз внебольничная пневмония поставлен 1603 человеку.
Фото: соцсети
При этом почти все публичные организации приостановили свою работу.
Фото: соцсети
Власти рекомендовали не собираться в замкнутых пространствах больше ста человек. А лучше пока и вовсе перейти на домашний образ жизни.
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Сейчас все, кто контактировал с заболевшим, находятся под пристальным наблюдением медиков. К счастью, как стало известно "КП"-Кубань", заболевший коронавирусом возвращался из путешествия на автомобиле (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
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