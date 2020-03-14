В Краснодаре из-за коронавируса отменили концерт «Дискотека 90-х»
В кубанской столице отменили концерт «Дискотека 90-х», который должен был пройти в Дворце спорта «Олимп» уже в воскресенье, 15 марта.
Как стало известно, выступление артистов не состоится из-за введенных ограничений.
- Перенос мероприятия связан с постановлением администрации Краснодарского края, по которому на территории края с 13 марта запрещено проведение массовых мероприятий с большим количеством людей из-за ситуации с коронавирусом, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы концерта.
Однако краснодарцев просят не спешит сдавать билеты в кассы. Концерт было провести 25 октября 2020 года.
- Все купленные раннее билеты будут действительны на новую дату, - добавляют организаторы.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за коронавируса итальянский пианист Марциали не приедет в Краснодар, а матч «Сочи» - «Краснодар» на стадионе «Фишт» пройдет без зрителей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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