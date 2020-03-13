На Кубани запретили проводить массовые мероприятия из-за коронавируса
О временном ограничении на проведение массовых мероприятий в Краснодарском крае стало известно 13 марта на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, прошедшей под председательством вице-губернатора Андрея Алексеенко.
– Губернатор принял решение ввести запрет на проведение мероприятий с участием большого количества людей. Это превентивная мера, – цитирует первого заместителя губернатора пресс-служба администрации региона.
Соответствующее распоряжение уже готовится, в ближайшее время оно будет подписано и разослано в муниципалитеты.
– Все мероприятия с участием детей – межшкольные, культурные, должны быть отменены уже буквально с сегодняшнего дня, не дожидаясь документа. Это однозначная позиция губернатора, – отметил заместитель Кондратьева Игорь Галась.
Отмечается, что в общеобразовательных и дошкольных учреждениях будут приняты специальные дополнительные меры по контролю за самочувствием детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU