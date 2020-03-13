2020-03-13T14:55:52+03:00
Здоровье

В Сочи открыли лабораторию для диагностики коронавируса

Кроме того, такие исследования проводят в Краснодаре
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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В крае только один подтвержденный случай коронавирусаВ крае только один подтвержденный случай коронавирусаФото: EAST NEWS
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В Сочи 13 марта открылась лаборатория для исследования анализов пациентов на наличие коронавируса. Об этом сообщила замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Гречаная.

- Исследования проводятся в Краснодаре на базе лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», а также сегодня откроется дополнительная лаборатория в Сочи, которая будет проводить исследования на побережье, для удобства жителей и отдыхающих, - сказала Татьяна Гречаная.

Жители и гости края, которые знают, что вернулись из любой неблагополучной страны, но не имеют никаких симптомов болезни, могут обратиться в любую поликлинику, где у них возьмут два смыва – носоглостки и ротовой полости. Такие анализы берут у всех пациентов из групп риска, отмечают в ведомстве.

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На сегодняшний день 13 марта известен один подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Это мужчина из Приморско-Ахтарского района, ему больше 60 лет. 1 марта он прилетел в Москву из Италии, в аэропорту он благополучно прошел санитарно-карантинный контроль. По данным регионального управления Роспотребнадзора он приехал на Кубань из Москвы на личном авто, а затем не покидал пределы небольшого населенного пункта (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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