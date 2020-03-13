В Роспотребнадзоре Кубани открыли горячую линию по коронавирусу
В администрации Краснодарского края создан оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом. Он работает в круглосуточном режиме, проведена подготовка на случай ухудшения эпидобстановки.
Отработан алгоритм действий медперсонала при подозрении на коронавирусную инфекцию. Особое внимание уделяется дезинфекции в транспортных узлах, обработке помещений, посуды и инвентаря в кафе.
Поэтому в крае появились номера, по которым жители и гости Кубани с признаками заболевания могут обращаться. В минздраве круглосуточно работает горячая линия – 8(800)200-03-66. Также можно обратиться в управление Роспотребнадзора в будние дни - 8(861)255-11-72. Специалисты сообщат всю информацию, касающуюся коронавируса.
Напомним, появились подробности о заболевшем коронавирусом жителе Кубани. Это мужчина старше 60 лет, проживающий в Приморско-Ахтарском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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