Из-за коронавируса итальянский пианист Марциали не приедет в Краснодар

14 Март 2020 2020-03-14T10:19:17+03:00

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Коронавирусная инфекция внесла коррективы в планы известного итальянского пианиста и дирижера Симоне Мария Марциали. Он должен был прилететь в Краснодар на Международный конкурс юных вокалистов Ольги Сосновской, который должен был проходить с 8 по 13 апреля.

- Планировалось, что маэстро впервые войдет в состав членов жюри вокального состязания, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» продюсер конкурса Владимир Юрковский.

Однако его визит был отменен. В рамках борьбы с распространением коронавируса въезд в Россию гражданам Италии по работе запрещен. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на сайте правительства РФ.

- Маэстро профессионал с большой буквы. Очень надеемся, что он обязательно войдет в жюри наших следующих конкурсов в Сыктывкаре в ноябре 2020 года или в Москве в марте 2021 года, – добавил Владимир Юрковский.

Напомним, на Кубани ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Общественный транспорт Краснодара подвергается дополнительной дезинфекции, чтобы избежать распространения вирусных инфекций среди его пассажиров. Трамваи, троллейбусы и автобусы обрабатывают в депо, а также на конечных станциях.

ИСТОЧНИК KP.RU