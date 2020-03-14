2020-03-14T12:51:39+03:00
Общество

Матч «Сочи» - «Краснодар» на стадионе «Фишт» из-за коронавируса пройдет без зрителей

Об этом сообщили в РПЛ
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

Футбольный матч 22-го тура Тинькофф РПЛ , запланированный на стадионе «Фишт» в воскресенье, 15 марта, из-за угрозы коронавируса отменять не стали. Но, как оказалось, «Сочи» и «Краснодар» сыграют без поддержки болельщиков. Об этом сообщили в Российской футбольной Премьер-Лиги.

Решение хоть и непростое, но было принято из-за соображений безопасности.

- Это связано с постановлением администрации Краснодарского края, по которому на территории края запрещено проведение массовых мероприятий с большим количеством людей из-за ситуации с коронавирусом, - сказали в РПЛ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краснодаре отменили гандбольный матч сборной России и Сербии из-за угрозы коронавируса.

Кроме того, стало известно, что в Сочи из-за коронавируса отменен международный детский хоккейный турнир. Данные соревнования считаются самыми масштабными в мире в возрастной категории U-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Матч «Сочи» - «Краснодар» на стадионе «Фишт» из-за коронавируса пройдет без зрителей
Александр Кокорин прогулялся с сыном по сочинской набережной
В Сочи из-за теплой погоды сакура расцвела на месяц раньше
В Анапе полиция раскрыла банду наркоторговцев
Из-за коронавируса итальянский пианист Марциали не приедет в Краснодар
Хотел проскочить, но не успел: на Кубани мужчина погиб под колесами электрички
2500 собственников в ожидании: на Кубани решат судьбу еще 23 долгостроев
В Краснодарском крае появятся пункты обсервации для людей с подозрением на коронавирус
Тушили 50 человек: на птичьем заводе в Лабинске произошло крупное возгорание
На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Минздрав Кубани: информация об умерших от коронавирусной инфекции в крае – ложная
Метровых осетровых выпустят в водоемы Кубани
На Кубани поезд врезался в КАМАЗ, выехавший на переезд
«Стрелял и громко кричал»: в Краснодаре гражданин Армении устроил разборки в офисе компании
Банк ВТБ расширяет сотрудничество с ГТЛК
Мастер-класс Максима Ильяхова перенесли из-за угрозы карантина
Три в одном: на фоне пожароопасности в Сочи ожидается туман и сильный ветер
Борьба с коронавирусом: В Краснодаре на конечных остановках проветривают и дезинфицируют общественный транспорт
В Краснодаре отменили гандбольный матч сборной России и Сербии из-за угрозы коронавируса
Сезон Единой лиги ВТБ приостановлен: ближайшие матчи «Локомотива-Кубани» отменены
Дождь и снег: в выходные на Кубани похолодает
В Сочи на домашнем карантине по коронавирусу находятся 35 человек
В Сочи открыли лабораторию для диагностики коронавируса