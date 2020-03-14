Матч «Сочи» - «Краснодар» на стадионе «Фишт» из-за коронавируса пройдет без зрителей

14 Март 2020 2020-03-14T12:51:39+03:00

Об этом сообщили в РПЛ

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Футбольный матч 22-го тура Тинькофф РПЛ , запланированный на стадионе «Фишт» в воскресенье, 15 марта, из-за угрозы коронавируса отменять не стали. Но, как оказалось, «Сочи» и «Краснодар» сыграют без поддержки болельщиков. Об этом сообщили в Российской футбольной Премьер-Лиги.

Решение хоть и непростое, но было принято из-за соображений безопасности.

- Это связано с постановлением администрации Краснодарского края, по которому на территории края запрещено проведение массовых мероприятий с большим количеством людей из-за ситуации с коронавирусом, - сказали в РПЛ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краснодаре отменили гандбольный матч сборной России и Сербии из-за угрозы коронавируса.

Кроме того, стало известно, что в Сочи из-за коронавируса отменен международный детский хоккейный турнир. Данные соревнования считаются самыми масштабными в мире в возрастной категории U-11.

ИСТОЧНИК KP.RU