На въездах в Сочи усилены меры эпидемиологической безопасности

20 Март 2020 2020-03-20T17:52:35+03:00

Изменить размер текста: A A

На посту Магри, при въезде в Сочи с северной стороны, дежурят сотрудники ГИБДД, представители муниципалитета и казачества.

Здесь предлагают водителям и пассажирам измерить температуру с помощью бесконтактных термометров. Состояние здоровья проверяется пока не у всех граждан, потому что на данный момент в этом нет необходимости . По желанию самих водителей и пассажиров специалисты меряют им температуру.

За первые сутки особого режима на посту Магри уже проверены сотни жителей и гостей Сочи. Данные тех, у кого обнаружена повышенная температура, переданы в Роспотребнадзор.

Сотрудники этого ведомства дежурят вместе со специалистами погранслужбы и таможни и на посту Псоу, где также усилен санитарно-эпидемиологический контроль. . Тех, кто въезжает на территорию Сочи, сканируют с помощью тепловизора.

Если у человека фиксируется повышенная температура тела, до приезда бригады «Скорой помощи» он временно будет помещён в изолятор.

- Пока среди перешедших российско-абхазскую границу не выявлено граждан с признаками инфекции, - отметил старший специалист сочинского территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Вахтанг Одишвили.

ИСТОЧНИК KP.RU