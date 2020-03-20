Мэр Сочи заявил о контроле над ситуацией по коронавирусу в городе

20 Март 2020 2020-03-20T10:17:02+03:00

Глава города написал об этом в Инстаграм

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Мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Инстаграм опубликовал пост, в котором заверил горожан и гостей курорта о полном контроле над ситуацией по недопущению распространения коронвируса. Он напомнил о серьезных мерах безопасности , уже принятых в городе: переходе школ и ВУЗов на дистанционное обучение,контроле за состоянием пассажирами, прибывающими на курорт, отмене массовых мероприятий.

На территории города подготовлено специальное помещение для обсервации как минимум 400 человек. В круглосуточном режиме работает оперативный штаб.

- Вся команда действует сообща с Роспотребнадзором, медиками, правоохранительным блоком, руководителями транспортных узлов. Ситуация находится под моим личным контролем. Буду в ежедневом режиме информировать вас об обстановке в городе, - написал Алексей Копайгородский.

По данным Роспотребнадзора, в Краснодарском крае выявлены два новых случая с подтверждённым диагнозом. Один из пациентов помещён в специализированный бокс инфекционной больницы курорта, другой после проведения исследования в Сочи находится в Москве.

Врачи контролируют состояние пациента в Сочи

Наличие у него коронавируса подтверждено данными анализа, который был отправлен в лабораторию в Новосибирск. Заболевание протекает в лёгкой форме.

- Состояние пациента удовлетворительное, вся медицинская помощь оказывается ему в полном объёме, - отметил главный врач инфекционной больницы №2 Дмитрий Завора.

ИСТОЧНИК KP.RU