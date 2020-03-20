2020-03-20T10:17:02+03:00
Общество

Мэр Сочи заявил о контроле над ситуацией по коронавирусу в городе

Глава города написал об этом в Инстаграм
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Мэр Сочи А. Копайгородский. Фото МКУ "Агентство Инком"Мэр Сочи А. Копайгородский. Фото МКУ "Агентство Инком"
Изменить размер текста:

Мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Инстаграм опубликовал пост, в котором заверил горожан и гостей курорта о полном контроле над ситуацией по недопущению распространения коронвируса. Он напомнил о серьезных мерах безопасности , уже принятых в городе: переходе школ и ВУЗов на дистанционное обучение,контроле за состоянием пассажирами, прибывающими на курорт, отмене массовых мероприятий.

На территории города подготовлено специальное помещение для обсервации как минимум 400 человек. В круглосуточном режиме работает оперативный штаб.

- Вся команда действует сообща с Роспотребнадзором, медиками, правоохранительным блоком, руководителями транспортных узлов. Ситуация находится под моим личным контролем. Буду в ежедневом режиме информировать вас об обстановке в городе, - написал Алексей Копайгородский.

По данным Роспотребнадзора, в Краснодарском крае выявлены два новых случая с подтверждённым диагнозом. Один из пациентов помещён в специализированный бокс инфекционной больницы курорта, другой после проведения исследования в Сочи находится в Москве.

Врачи контролируют состояние пациента в Сочи

Наличие у него коронавируса подтверждено данными анализа, который был отправлен в лабораторию в Новосибирск. Заболевание протекает в лёгкой форме.

- Состояние пациента удовлетворительное, вся медицинская помощь оказывается ему в полном объёме, - отметил главный врач инфекционной больницы №2 Дмитрий Завора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2020–2021 годах Усть-Катавский вагоностроительный завод поставит в Краснодар 56 новых трамваев
Жители Сочи смогут получить консультацию юристов дистанционно
В Краснодаре осудили группу банковских мошенников
На Кубани задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
МТС и Первый канал открывают новую эру в развитии телевидения
В Абинском районе мужчина из-за оскорбления забил топором знакомого
Коронавирус в Краснодарском крае: учреждения культуры Кубани начнут работать онлайн
Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 20 марта 2020 года: на домашнем карантине находятся 1143 человека
Житель Сочи спас раненую мускусную утку
На Кубани собутыльник украл у мужчины телефон и карту
В Краснодаре специалистов по озеленению обучат правильному уходу за деревьями
Мэр Сочи заявил о контроле над ситуацией по коронавирусу в городе
В Анапе в технополисе «ЭРА» проходит конференция, посвященная современным методам защиты в киберпространстве
Онлайн-концерт «Кубанцы – молодцы» состоится 20 марта
Краснодарцам раздадут 6 тысяч саженцев деревьев
За мошенничество в 64 миллиона рублей осудят экс-судью из Анапы и его пособников
На Кубани 93 процента студентов перешли на дистанционное обучение
Тесты игроков «Локо» на коронавирус показали отрицательные результаты