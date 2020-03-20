Мэр Сочи заявил о контроле над ситуацией по коронавирусу в городе
Мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Инстаграм опубликовал пост, в котором заверил горожан и гостей курорта о полном контроле над ситуацией по недопущению распространения коронвируса. Он напомнил о серьезных мерах безопасности , уже принятых в городе: переходе школ и ВУЗов на дистанционное обучение,контроле за состоянием пассажирами, прибывающими на курорт, отмене массовых мероприятий.
На территории города подготовлено специальное помещение для обсервации как минимум 400 человек. В круглосуточном режиме работает оперативный штаб.
- Вся команда действует сообща с Роспотребнадзором, медиками, правоохранительным блоком, руководителями транспортных узлов. Ситуация находится под моим личным контролем. Буду в ежедневом режиме информировать вас об обстановке в городе, - написал Алексей Копайгородский.
По данным Роспотребнадзора, в Краснодарском крае выявлены два новых случая с подтверждённым диагнозом. Один из пациентов помещён в специализированный бокс инфекционной больницы курорта, другой после проведения исследования в Сочи находится в Москве.
Врачи контролируют состояние пациента в Сочи
Наличие у него коронавируса подтверждено данными анализа, который был отправлен в лабораторию в Новосибирск. Заболевание протекает в лёгкой форме.
- Состояние пациента удовлетворительное, вся медицинская помощь оказывается ему в полном объёме, - отметил главный врач инфекционной больницы №2 Дмитрий Завора.
ИСТОЧНИК KP.RU