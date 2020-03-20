В сочинском «Дендрарии» приступили к очистке водоемов

20 Март 2020 2020-03-20T17:35:42+03:00

Такие работы не проводились здесь уже много лет

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В ходе подготовки к работе в период летнего курортного сезона сотрудники сочинского водоканала ведут очистку пруда в верхнем парке «Дендрарий». Сделано это при помощи специального грунтового насоса с портативным земснарядом. В последний раз водоем чистили столь основательно более 15 лет назад.

Тянуть с очисткой дальше было уже опасно. Ил, образующийся в пруду, портит качество воды и со временем убивает в ней живые организмы.

- Мы очищаем дно водоёма дендропарка от илового осадка. Это позволяет углубить пруд и увеличить объём воды в нём, - рассказал заместитель директора МУП г. Сочи «Водоканал» Андрей Бондаренко.

На время работ местных обитателей - водоплавающих птиц, нутрий и черепах, временно «переселили» в нижний парк, где тоже есть водоемы.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в сочинском «Дендрарии» поселилась спасенная местным жителем раненая браконьерами мускусная утка.

ИСТОЧНИК KP.RU