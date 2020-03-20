2020-03-20T10:12:29+03:00
Общество

Житель Сочи спас раненую мускусную утку

Птица пострадала от рук браконьеров
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Мускусная утка. Фото : Сочинский НацпаркМускусная утка. Фото : Сочинский Нацпарк
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Местный житель в Сочи обратился в Национальный парк, сообщив, что во двор его частного дома залетела необычная птица. Пернатая гостья выглядела явно не лучшим образом-она еле могла подняться на ноги, не говоря уж о том , чтобы летать. Сочинец сразу понял, что птица наверняка серьезно ранена, и попросил осмотреть ее специалистов Нацпарка.

- Приехав на место, мы обнаружили раненую мускусную утку. На лапках у птицы были небольшие ранения от дроби. Видимо, по ней стреляли браконьеры, но ей удалось улететь, - рассказал «КП»-Кубань» начальник отдела по охране животного мира сочинского Нацпарка Реваз Пруидзе.

Так называемые «индоутки» или мускусные утки, как вид, известны уже очень давно, и одомашнены еще древними ацтеками. Эта порода была завезена и в Россию. В народе птица получила название «шипун», потому что утка часто издает шипящие звуки.

После осмотра утки специалистами было принято решение забрать птицу и оставить ее жить в нижней части крупного городского парка «Дендрарий», в здешнем озере. Сейчас птица чувствует себя хорошо и знакомится со своим новым домом.

Как ранее сообщала "КП"-Кубань", в Сочи прохожие спасли на пояже раненую чомгу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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