Губернатор поручил закрыть авиасообщение между Краснодаром и Сочи

26 Март 2020 2020-03-26T14:52:54+03:00

Кроме того, будут ограничены железнодорожные перевозки

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В Краснодарском крае усилят меры, принимаемые для борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Губернатор поручил проработать вопрос о закрытии авиасообщения между Краснодаром и Сочи.

- Минтрансу поручаю проработать вопрос о закрытии авиасообщения между Краснодаром и Сочи с завтрашнего дня до 5 апреля. Также проработать вопрос о сокращении ж/д транспорта и межмуниципальных пассажирских перевозок, - заявил Вениамин Кондратьев.

Глава регион призвал жителей региона во время нерабочей недели самоизолироваться.

- Хочу обратиться ко всем жителям края – отнеситесь с пониманием к мерам, они необходимы, чтобы мы остановили распространение вируса в крае. Это безопасность ваша и ваших близких. Чем жестче войдем в режим самодисциплины, тем быстрее пройдем этот период, – подчеркнул глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU