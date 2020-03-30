Сидим дома: как выглядит Краснодар во время изоляции

Власти Краснодарского края были вынуждены из-за распространения коронавируса на территории края ввести жесткие меры и ограничить для посещения многолюдные общественные места.

Фотокорреспондент «КП» прошел по пустым улицам города.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

С 28 марта и по 5 апреля в Краснодаре мало что будет работать - все торговые центры, кинотеатры, фудкорты и другие места массового скопления людей - закрыты.

Фотокорреспондент «КП» прошел по пустым улицам города.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Таким образом власти региона хотят предотвратить распространение коронавирусной инфекции в Краснодарском крае. К слову, все зараженные, находящиеся сейчас в изоляции под присмотром кубанских медиков, были за границей.

Фотокорреспондент «КП» прошел по пустым улицам города.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Пассажиропоток в Краснодаре снизился на 70%. Это говорит о том, что многие жители города соблюдают рекомендации Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения и властей - сидят дома и выходят только в случае острой необходимости.

Фотокорреспондент «КП» прошел по пустым улицам города.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Улицы кубанской столицы заметно опустели, а в понедельник утром в городе вообще не было пробок.

Фотокорреспондент «КП» прошел по пустым улицам города.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Пассажиропоток сократился на 70%, а фактический выход транспорта на 40%. Транспортом в основном пользуются граждане до 50 лет. Интервал движения увеличен ориентировочно на 15-20 минут, в часы пик есть устойчивый пассажиропоток, в обеденное время наполняемость автобусов и троллейбусов 1-5 человек. Более популярны трамвайные перевозки, - заявил вице-мэр Краснодара Артем Доронин.

Фотокорреспондент «КП» прошел по пустым улицам города.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Помимо этого, в регионе отменили все межмуниципальные перевозки, остались только пригородные.

Фотокорреспондент «КП» прошел по пустым улицам города.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Сокращен 31 междугородный рейс, закрыты 35 автовокзалов. А в Сочи из-за коронавируса приостановили свою работу гостиницы и отели.

Фотокорреспондент «КП» прошел по пустым улицам города.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- В этот период гостиницам и другим средствам размещения, объектам санаторно-курортного лечения и отдыха следует приостановить бронирование и заселение граждан, - рассказали в пресс-службе администрации губернатора.

Фотокорреспондент «КП» прошел по пустым улицам города.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Закрыто также с 26 марта и авиасообщение Краснодара с Сочи.

Фотокорреспондент «КП» прошел по пустым улицам города.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Фотокорреспондент «КП» прошел по пустым улицам города.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Фотокорреспондент «КП» прошел по пустым улицам города.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

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